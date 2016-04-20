به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل ناتو در جریان جلسه شورای روسیه – ناتو که روز چهارشنبه برگزار شد، ضمن اشاره به وجود اختلافات عمیق و ژرف میان روسیه و ناتو، بر لزوم گفتگو میان دو طرف تاکید کرد.

«ینس استولتنبرگ» گفت: روسیه و ناتو مشکلات عمیق و طولانی مدتی با هم دارند. جلسه امروز هم این وضع را عوض نکرد.

وی افزود: هرچند، جلسه امروز ناتو و روسیه نشان داد که علیرغم تعلیق همکاری های مشترک عملی، دو طرف قادر به گفتگو با یکدیگر هستند.

دبیر کل ناتو اظهار کرد: ما فعالیت های مشترک میان روسیه و ناتو را به حال تعلیق درآورده ایم. اما تصمیم گرفتیم که کانال های ارتباطیمان را برای گفتگوی سیاسی باز نگه داریم و این همان چیزی است که امروز آن را نشان دادیم که قادر هستیم بنشینیم، صحبت کنیم و به تبادل نظر بپردازیم.

«استولتنبرگ» همچنین ضمن لزوم وجود شفافیت نظامی میان ناتو و روسیه گفت: متحدین ناتو نسبت به اتفاق هفته گذشته در منطقه بالتیک و جنگنده متعلق به نیروی هوایی روسیه ابراز نگرانی کرده اند. این بسیار مهم است که هر یک از ما چه قدم هایی در جهت افزایش شفافیت نظامی در برابر یکدیگر بر می داریم. شفافیت نظامی می تواند منجر به افزایش امنیت اروپا شود. این به نفع هر دو طرف یعنی ناتو و روسیه است.