به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از ظهر امروز مهرزاد حميدي در جلسه معارفه مديركل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، با تبريك ولادت حضرت عالي (ع)، اظهاركرد : معاونت تربيت بدني و سلامت در مدت دوسال ونيم گذشته برنامه هاي متنوعي را آغاز كرده است كه المپيادهاي درون مدرسه اي ، كانون هاي درون و برون مدرسه اي، نرمش صبحگاهي، حياط پويا، مدرسه قهرمان وكانون هاي استعداديابي بخشي از برنامه هاست.

وي با بيان اينكه در حال حاضر برنامه جديدي در حوزه تربيت بدني تعريف نمي شود ، تصريح كرد: در يك سال و نيم باقي مانده اين دولت ، مصمم هستيم كه فعاليت هاي تعريف شده در طول دوران دولت يازدهم را نهادينه سازي و استقرار بخشيم و در اين مسير، انتصاب مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي مي تواند به اين امر سرعت ويژه اي بدهد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مخاطب برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت ۱۳ ميليون دانش آموز كشور است و رمز موفقيت صحيح برنامه ها ، روحيه همدلي و همكاري مضاعف نيروهاي تربيت بدني در تمام كشور مي باشد.

حميدي گفت : كار تيمي همدلانه و تعاطي افكار و هماهنگي هاي موجود و استفاده از سرمايه اجتماعي نيروهاي زنده در آموزش و پرورش مي تواند زمينه مناسبي براي اجرا و نهاينه سازي برنامه هاي آموزش و پرورش باشد.