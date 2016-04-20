زکریا اشک پور سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر امروز چهارشنبه اول در تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس مازندران خبر حادثه واژگونی تیلر اعلام شد.

وی اظهار داشت: در این حادثه، کارگران شالیزار که همگی خانم و در حال انتقال با تیلر بودند، به دلیل واژگونی در نهر آب کنار جاده دچار آسیب‌های متعدد شدند.

اشک پور افزود: این حادثه که در منطقه حیدرکلا، فریدون‌کنار اتفاق افتاد، ۹ مصدوم برجای گذاشت و همگی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) فریدون‌کنار منتقل شدند و خوشبختانه مصدوم باحال وخیم گزارش نشده است.