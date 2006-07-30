اسرائيل توانايي رويارويي با قدرت ايمان فرزندان لبنان را ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، الهام سخنگوي دولت با ابراز تنفر از به شهادت رساندن ده ها كودك لبناني گفت: ‌كشتار ديوانه وار و وحشيانه زنان و كودكان به دست رژيم صهيونيستي نشان دهنده شدت ناتواني اين رژيم از رويارويي با قدرت ايمان فرزندان دلاور لبنان است.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه دولت هاي حامي رژيم صهيونيستي كه در 19 روز گذشته مانع پايان دادن به بحران و اقدام مراجع ذيصلاح بين المللي جهت جلوگيري از ادامه تجاوزات رژيم اشغالگر قدس شده اند به صورت مستقيم در اين جنايت شريك هستند ، افزود:‌ آمريكا و انگلستان در راس حاميان رژيم صهيونيستي بايد در برابر كشتار زنان و كودكان به افكار عمومي جهان پاسخگو باشند.

دكتر الهام با ابراز همدردي عميق دولت و ملت ايران با دولت و ملت لبنان در اين مصيبت دردناك تصريح كرد: شايد اين جنايات سبب شود برخي دولت هاي بي تفاوت صداي فاجعه را بشنوند و خطر نسل كشي از سوي صهيونيست ها و جنايات آنان عليه بشريت را دريابند و در برابر شدت تاثير افكار عمومي نسبت به انجام وظايف ديني و ملي خود احساس مسئوليت كنند.