به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین توحیدی فر، ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به نیاز استان یزد به بیمارستان تخصصی سرطان اظهار داشت: این بیمارستان توسط سازمان تامین اجتماعی در مدت کمتر از سه سال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه این بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی است، افزود: تفاهمنامه احداث و تجهیز این بیمارستان در سفر رئیس جمهور به یزد بسته شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان یزد تصریح کرد: علاوه بر بیمارستان، قرار است برای همراهان بیماران نیز سوئیت‌هایی به منظور رفاه حال آنها احداث شود.

توحیدی فر همچنین از افزایش تعداد تخت های بستری در بیمارستان شهدای کارگر خبر داد و بیان کرد: با افزایش ۴۸ تخت، مجموع تخت‌های بستری این بیمارستان به ۳۰۴ تخت می رسد.

وی همچنین از احداث درمانگاه تامین اجتماعی در ابرکوه خبر داد و افزود: کلنگ این درمانگاه نیز در سفر رئیس جمهور به استان یزد توسط نماینده دولت در این شهرستان به زمین زده شد و عملیات ساخت و احداث آن نیز به زودی آغاز می شود.

توحیدی فر یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی در استان یزد روزانه قریب به یک میلیارد تومان برای رفاه و سلامت بیمه شدگان هزینه می کند که این رقم در سال گذشته ۳۵۹ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان بوده است.

وی همچنین از تسویه حساب تامین اجتماعی یزد با کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان و طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی خبر داد و گفت: همه مبالغ بدهی تامین اجتماعی تا شهریورماه ۹۴ پرداخت شده و این در حالی است که میزان پرداخت‌ها در کشور عقب‌تر از یزد است.