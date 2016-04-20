به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای نسبت به وقایع پیش آمده در مذاکرات صلح سوریه در ژنو واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش در بیانیه وزارت خارجه روسیه عنوان شده است: مذاکرات سوریه نباید تبدیل به بازار و محلی برای باج خواهی جامعه جهانی گردد.

در ادامه این بیانیه در رابطه با خروج معارضان وابسته به ریاض از مذاکرات نیز تصریح شده است: موضع هیأت معارضان را می توان بدین صورت تفسیر کرد که افکار حقیقی برای حل و فصل در نزد آنها وجود ندارد.

همچنین در همین خصوص تاکید شده است که گروه ریاض در سطحی پایین در مذاکرات مربوط به بحران سوریه حاضر شد.

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: مسکو به قطعنامه های گروه حامی سوریه و همچنین شورای امنیت پایبند است. بر اساس این قطعنامه ها تمام مسائل مربوط به مردم سوریه باید از طریق گفتگوی کامل میان سوری ها به صورت مستقیم و یا با واسطه بحث و بررسی گردد.

لازم به ذکر است گروه معارضان سوری وابسته به ریاض روز سه شنبه با ترک ژنو، مذاکرات صلح سوریه را به حالت تعلیق در آوردند.