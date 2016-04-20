به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل مطلق عصر امروز در آیین نواخته شدن زنگ سلامت در دبیرستان ۲۱ فروردین افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح دانش آموزان به عنوان سفیران سلامت مد نظر هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۰۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور تحت عنوان سفیران سلامت، اظهار کرد: طرح سفیران سلامت با محوریت مدارس در جهت ارتقای سطح سلامت و آگاهی دادن به عموم مردم جامعه با هدف ارائه راهکارهای خود مراقبتی به انجام می رسد.

مدیرکل دفتر سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: با توجه به اینکه ارائه آموزهای لازم در زمینه ترویج و توسعه خود مراقبتی از طریق دانش آموزان به درون خانواده بهتر و آسان‌تر منتقل می شود لذا سعی داریم تا در سال تحصیلی آینده تمامی دانش آموزان سراسر کشور را به عنوان سفیران سلامت معرفی کنیم.

مطلق در بخش دیگری از سخنان خود از پائین بودن سطح سواد سلامت جامعه به عنوان مهمترین مشکل در حوزه سلامت یاد کرد.

مطلق گفت: در زمان حاضر سطح امید به زندگی در میان افراد جامعه با تفکیک زنان و مردان به ترتیب ۷۴ و ۷۲ سال است که طبق برنامه ششم توسعه افزایش این سطح به ۷۶ سال برای زنان و ۷۴ سال برای مردان پیش بینی شده است.

وی افزود: برای این منظور بایستی براساس برنامه های مدون و مناسب نسبت به ارتقای سطح امید به زندگی از همان دوران کودکی گام برداشت.

به گفته وی در زمان حاضر حوادث ترافیکی در رده نخست دلایل مرگ و میر در میان جوانان قرار دارد که بایستی با ارائه آموزش‌های لازم که از مدارس و سپس خانواده انجام می شود نسبت به پیشگیری از این مسئله و ارتقای سطح سلامت جامعه بکوشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سرود و نمایش با موضوع سلامت عمومی از جمله برنامه های جنبی این آیین بود. لازم به ذکر است که شعار امسال هفته سلامت تحت عنوان «نه به دیابت» است.