به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار یکی از مسائل مهم در حوزه کاهش فقر است، اگر کشوری بخواهد در این حوزه موفق شود باید بتواند سیستم اداری خود را متحول کند.

وی افزود: رتبه ایران طی دو سال اخیر ۳۴ واحد ارتقا پیدا کرده و از رتبه ۱۵۰ بین ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۱۸ از نظر نظام اداری دست پیدا کردیم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واقعیت این است که نظام اداری ایران نه چندان مطلوب است. با اهتمام مسئولان امر و همچنین مصوبه های مختلف هیئت وزیران در این زمینه تغییرات زیادی را ایجاد کردیم ولی این تغییرات بیشتر در تهران محسوس بوده است.

میدری بیان کرد: در استان های کشور تغییری صورت نگرفته و یا مورد اندازه گیری قرار نگرفته است. در حقیقت ممکن است تغییراتی رخ داده باشد ولی هنوز هیچ استانی را سنجش نکرده ایم.

وی عنوان کرد: استان خوزستان را به عنوان استان پیشران در اجرای طرح تحول نظام اداری انتخاب کردیم و اقدامات بهبود بخش هم را در استان انجام خواهیم داد. در این حوزه بیشتر مطالبه گر هستیم و در واقع خواهان این هستیم که سیستم اداری با هزینه کمتری کارهای خود را انجام بدهد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سیل خوزستان گفت: در حال حاضر استان خوزستان در وضعیت خاصی قرار گرفته و مردم از سیل صدمه دیدند که بابت این مسئله اظهار تأسف کرده و با آنها همدردی می کنم. از استاندار خوزستان هم که مسائل را به خوبی کنترل کردند تا مردم آسیب های کمتری ببینند، تشکر و قدردانی می کنم.

میدری تأکید کرد: با شرایط فعلی که در خوزستان ایجاد شده نباید تلقی شود که خوزستان نیاز به سد بیشتری دارد و این برداشت غلط نباید در تهران دامن زده شود. به هر حال جلوگیری از سیلاب راهکارهای متعددی دارد که شاید سد بدترین نوع آن باشد.

وی با اشاره به اینکه خوزستان محیط کسب و کار خوبی دارد و هزینه های محیطی در آن تنها ۹ رصد است، گفت: برخلاف کاری که در ایران برای خصوصی سازی بنگاه ها انجام دادیم در برخی کشورها مانند چین محیط کسب و کار را اصلاح کردند که بهتر هم جواب گرفتند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: واقعیت این است که نظام اداری ایران نیازمند بازنگری جدید است. بنابراین باید این بازنگری را با دقت هرچه تمامتر داشته و مشکلات موجود را برطرف کنیم.

میدری تصریح کرد: بنگاه های کوچک در محیط کسب و کار بیشتر آسیب می بینند و همچنین در نظام اداری هم خیلی کمتر از بنگاه های بزرگ قادر به حل مشکلات خود هستند.