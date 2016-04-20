به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گیلان در نشست کتابخوان ویژه هنرمندان که عصر چهارشنبه در رشت برگزار شد، اظهار کرد: در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه انسانی همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده و روابط فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش کتاب و مبادلات فرهنگی تقویت شده است.

امیر محمدپور با بیان اینکه ملت ما در کتابخوانی سابقه ای طولانی دارد، افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود می فرمایند یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر شده و در مساله کتاب و کتابخوانی ارایه کتاب خوب و کتاب مفید حرکتی است که همه مسئولان آن را باید آغاز کنند.

وی رسالت این نهاد را ترویج فرهنگ مطالعه مفید و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم معرفی کتاب‌های مفید و ارزشمند با هدف ارتقای هرچه بیشتر سطح آگاهی عمومی دانست.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به شعار امسال نهاد کتابخانه‌ها با عنوان «سال ملی خواندن»، تصریح کرد: وظیفه خود می دانیم تا کتابخوانی را به یک گفتمان تبدیل کرده و با برگزاری طرح ملی نشست کتابخوان، پویش کتابخوانی در فضای مجازی؛ معرفی ۵۰ کتاب برتر سال و ارائه آثار فاخر ملی و خدمات در بیش از ۱۰۰ کتابخانه عمومی استان و در دسترس قرار دادن منابع مفید با توجه به نیازهای مطالعاتی، اقشار مختلف جامعه سبب رونق بخشیدن به این گفتمان فرهنگی شویم.

محمدپور گیلان را نگین سبز ایران دانست و گفت: استان گیلان مهد عالمانی همانند آیت الله بهجت، آیت الله احسان بخش، آیت الله قربانی، آیت الله لاکانی، دکتر معین، پروفسور سمیعی، پروفسور رضا و ادیبانی چون شمس لنگرودی، شیون فومنی و طنازانی همچون کیومرث صابری است.

وی در ادامه از برگزاری نشست تخصصی هنرمندان در سال جاری در استان گیلان خبرداد و اظهار کرد: امیدوارم با برگزاری چنین نشست هایی بتوانیم گامی موثر در زمینه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداشته شود.