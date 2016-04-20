به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ارتش لیبی با عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش در منطقه المخیلی در نزدیکی شهر طبرق درگیر شدند.

بر اساس این گزارش کمال الجبالی یکی از فرماندهان این عملیات در ارتش لیبی در همین زمینه تصریح کرد: در پی وقوع این درگیری ها شماری از افراد داعش کشته و زخمی شدند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: همچنین به دنبال این درگیری ها یک ایستگاه پمپ بنزین نیز در آتش سوخت.

همچنین منابع ارتش لیبی اعلام کردند که نیروهای ارتش با کمک جوانان بر کارخانه ای در این منطقه مسلط شدند و اعضاء گروه تروریستی داعش را از جنوب منطقه المخیلی بیرون راندند.

همچنین بنابر گفته ارتش لیبی درگیری ها همچنان با شدت با تروریست های داعش ادامه دارد.

در همین راستا منابع نزدیک به پارلمان لیبی اعلام کردند که جلسه رأی اعتماد به دولت وحدت ملی لیبی به ریاست «فائز السراج» که قرار بود امروز برگزار گردد، به دلیل وجود تنش ها به هفته آینده موکول شد.قرار بود روز دوشنبه این جلسه برگزار گردد اما در ابتدا به روز سه شنبه و سپس به هفته آینده موکول گردد.