به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اشاره به برگزاری اولین کنگره سازمان دانش آموزی گفت: این سازمان در نظر دارد با تأکید بر فلسفه وجودی و مأموریت اصلی خود که همانا تربیت اجتماعی دانش آموزان است، اولین کنگره سازمان دانش آموزی را که محل تجمیع ارکان سازمان می باشد را برگزار نماید.

وی افزود: تعیین خط مشی ها و سیاست های کلان و راهبردی سازمان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، بهره برداری صحیح از ظرفیت ها و سرمایه های ملی اعم از فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیز زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال اعضاء، مربیان، مدرسین و مسئولین در تصمیم سازی و برنامه ریزی های سازمان از جمله اهداف این کنگره می باشد.

رئیس سازمان دانش آموزی با بیان اینکه تعداد مدعوین این کنگره ۳۰۰ نفر می باشد، اظهار داشت: مدیران کل، معاونین، و مشاورین حوزه ستادی، رؤسای تشکل های دانش آموزی، مدیران سازمان دانش آموزی مراکز، معاونین سازمان دانش آموزی استانها در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: اولین کنگره سازمان دانش آموزی در روز اول با حضور دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین دکتر صادق مشاور محترم رئیس جمهوری در ساختمان مجلس شورای اسلامی سابق و روز دوم در پژوهشکده امام خمینی(ره) جنب حرم مطهر ایشان برگزار خواهد شد.