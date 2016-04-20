به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خراسان رضوی، حجت علی شایانفر اظهار کرد: این مبلغ مربوط به خسارت بارندگی های ۲۶ تا ۳۱ فروردین ماه در بخش های زیربنایی کشاورزی و منازل مسکونی و تجاری ۱۴ شهرستان این استان است.

وی اظهار کرد: در اثر این بارندگی ها شبکه ها و منابع تامین آب ۷۸ روستای استان صدمه دید که بر اساس برآوردها حدود ۲۵ میلیارد ریال به این بخش خسارت وارد شده و آب مورد نیاز بیش از ۵۰ روستا با تانکر و به صورت سیار تامین می شود.

وی گفت: خسارت وارده به شبکه ها و منابع آب ۱۱ شهرستان استان نیز حدود ۲۷ میلیارد ریال براورد شده است.

شایانفر افزود: چاه های تامین آب مشهد سه میلیارد ریال و شبکه فاضلاب این کلانشهر هم همین میزان خسارت دیده است.

وی اظهار کرد: بارندگی های مزبور به بخش کشاورزی ۱۳ شهرستان استان هم معادل ۲۰۴ میلیارد ریال خسارت زد که ۵۰ درصد این میزان در بخش باغی و بقیه در بخش منابع آب کشاورزی و قنوات بوده است.

وی آسیب به ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی در این استان را از دیگر صدمات بارندگی و جاری شدن سیل دانست و گفت: بیشترین خسارت به واحدهای مسکونی در شهرستان های کلات، درگز، نیشابور، مه ولات و کاشمر گزارش شده که بر اساس برآوردها بیش از ۵۰ میلیارد ریال است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، خسارات وارده در بخش راهها را نیز ۶۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی افزود: به رغم شدت سیلاب ها تاکنون خسارت جانی در این استان گزارش نشده و تمام نیروهای دستگاه های مربوطه در آماده باش بودند.

وی اظهار کرد: در این مدت جمعیت هلال احمر استان با به کارگیری ۳۸ تیم عملیاتی و توزیع هشت تخته چادر، ۴۰۰ بسته مواد غذایی و ۱۰۰ تخته پتو به ۹۶۰ نفر امداد رسانی کرده است.

شایانفر گفت: شهرداری مشهد نیز در ۱۰۷ نقطه شهری، امداد رسانی به ۱۵۰ واحد مسکونی و تجاری دچار آبگرفتگی و همچنین امداد رسانی در زمینه ۴۵ مورد سقوط درخت در این مدت انجام داده است.