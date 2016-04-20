به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال دیپورتیوو لاکرونیا و بارسلونا از ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه در چارچوب هفته سی و چهارم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه ریاسور برگزار کردند که طی آن تیم بارسلونا برابر حریف خود به برتری ۸ بر صفر دست یافت تا بعد از یک تساوی و چهار شکست در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا، طعم پیروزی را بچشد و موقتا از بحران خارج شود.

در این بازی بارسلونا به مراتب شروعی بهتر از دیدارهای قبل خود داشت. بعد از اینکه دروازه‌بان لاکرونیا یک فرصت عالی را روی شوت مسی مهار کرد در دقیقه یازدهم دیدار سوارس ارسال کرنر راکیتیچ را به گل تبدیل کرد تا بارسلونا مزد شروع خوب خودش را بگیرد.

بعد از این گل تیم لاکرونیا دو موقعیت عالی گلزنی را از دست داد و در مقابل بارسلونا در دقیقه ۲۴ توسط سوارس به گل دوم دست یافت. او پشت مدافعان صاحب توپ شد و گلزنی کرد.

نیمه دوم را بارسلونا توفانی شروع کرد. در دقیقه ۴۷ راکیتیچ گل سوم را به ثمر رساند. سوارس که در فرم مطلوب خود قرار داشت دو بار دیگر در دقایق ۵۳ و ۶۴ گلزنی کرد تا ۴ گله شود. بعد از آن نوبت به مسی رسید تا در دقیقه ۷۳ گلزنی کند. مارک بارترا مدافع پیش تاخته بارسلونا هم ۷۹ دروازه حریف را گشود و در دقیقه ۸۱ نیمار کار را تمام کرد.

بارسلونا بعد از این برد خارج از خانه ۷۹ امتیازی شد و صدر جدول در اختیار خود نگه داشت.