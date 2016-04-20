به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه طی یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شد، ضمن دفاع از حقوق حقه مردم کشورمان در مسائلی چون انرژی و دفاع موشکی، مردم آمریکا را مورد خطاب قرار داد و نوشت: تقریبا ۳ سال پیش، رئیس‌جمهور تازه انتخاب شده ایران خواستار همکاری سازنده‌ای در خصوص حل بحران هسته‌ای که موجب دوری ایران و غرب از یکدیگر شده بود، شد . حاصل ۲۲ ماه دیپلماسی بی‌سابقه، توافق تاریخی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود که در ماه ژانویه رسما اجرایی شد. با این حال علی‌رغم این دستاورد مهم، واقعیت نگران‌کننده آن است که ما اکنون با چالشی بزرگ‌تر مواجه شده‌ایم.

محمد جواد ظریف ادامه داد: آنهایی که زمانی پشت دود ناشی از بحران ساختگی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور من پنهان شده بودند، بر ماجراجویی‌های زیانبار خود افزوده‌اند. اینها از سر درماندگی، به چیزهایی متوسل شده اند که همه ما باید طی سال‌های آتی و شاید دهه‌های بعد با آنها زندگی کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مخالفین برجام و کارشکنی های آنها افزود: برخی از آنهایی که علیه برجام دست به تحریک می‌زدند آشکارا تلاش کردند تا منطقه را به ورطه جنگ فاجعه‌بار دیگری بکشانند. آنها همه تلاش خود را به‌کار گرفتند – و به کار می‌گیرند – تا متحدین غربی‌شان را قانع کنند که به تابوی عدم همکاری با ایران بازگردند. آنها بارها به صورت آشکارا و با بی‌اعتنایی واضح به قوانین بین‌المللی، به بالابردن تب حمله نظامی و حتی هسته‌ای به کشور من پناه بردند.

محمد جواد ظریف اضافه کرد: تلاش‌های برخی دیگر به این رسوایی نبود. در عین تلاش‌های پشت پرده برای منحرف‌کردن مذاکرات سازنده ایران و ۶ قدرت جهانی، آنان به افزایش ادوات نظامی فزاینده خود پرداختند. به شکل هشدارآمیزی، برخی حتی با این باور که این افراط‌گرایی می‌تواند ابزاری برای حصول اهداف کوتاه‌مدت سیاسی باشد، بر حمایت خود از افراطی‌گرایی شبه‌نظامی افزودند. نتایج فاجعه‌بار این تلاش‌ها برای همه به وضوح قابل مشاهده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: این بازیگران در حالی که بخش زیادی از دلارهای نفتی مردم خود را صرف (خرید) تسلیحات نظامی کرده‌اند، فرصت های سیاسی خود را با همان سرعتی که قیمت نفت نزول می‌کند، از دست می‌دهند. در عین حال، افراط‌گرایان وابسته به آنها، دیگر تنها برای دیگران در منطقه وحشت آفرین نیستند، بلکه تمام جهان را وحشت زده کرده و به پرورش دهندگان خود نیز پشت کرده اند.

در ادامه این یادداشت آمده است: در میان این تحولات آزاردهنده، - از جمله تراژدی‌های اخیر پاریس و بروکسل – غرب به‌شکل سوال‌برانگیزی بر روی همکاری برای ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی شبه‌نظامی تمرکز نکرده است. کسی در خصوص اینکه بودجه نظامی کشوری همچون عربستان سعودی، در رتبه سوم قرار داشته و از روسیه هم در این زمینه فراتر رفته است، بحثی نمی‌کند. به‌جای تمرکز بر اینکه یمن چگونه ظرف ۱۲ ماه به مخروبه بدل شد و به منطقه قحطی، فقر و محل رشد القاعده بدل گشت، هراس‌افکنی در خصوص قابلیت‌های دفاعی ایران به‌شکل تمام‌عیار به صحنه بازگشته است.

ظریف ادامه داد: در جریان مذاکرات فشرده بر سر موضوعات پیچیده مربوط به برنامه انرژی هسته‌ای، کشور من همیشه در هر موقعیتی تاکید کرده بود که موضوعات دفاع از خودمان روی میز(مذاکره) نبودند و موضوع بحث ما نه روی حاکمیت متمرکز نبود و نه روی این واقعیت که بسیاری از ارتش‌های همسایگان متحد غربی‌مان بسیار بیشتر از ارتش ما در بخش نظامی هزینه کرده اند ‌هم متمرکز نبود.

ظریف در این یادداشت می آورد: پس از انقلاب اسلامی، صدام حسین با حمایت مالی و نظامی تقریبا همه همسایگان عربی ما و همچنین غرب، جنگی علیه ایران به راه انداخت. صدام که نتوانست به یک پیروزی سریع دست یابد، علیه سربازان و غیرنظامیان ما از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد. غرب نه تنها هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نکرد، بلکه صدام را به سلاحهای پیشرفته مجهز کردند و همان زمان مانع دستیابی ایران به ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاعی می‌شد و در جریان ۸ سال جنگ، شورای امنیت سازمان ملل حتی یک بار تجاوز، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان یا استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم نکرد. اینها شاید از سوی اغلب کشورهای غربی فراموش شده باشد اما مردم ما (اینها را) فراموش نکرده‌اند. آنها موشک باران‌ها، تصاویر وحشتناک ارتکاب جنایت علیه مردان، زنان و کودکان با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و فراتر از همه، فقدان ابزارهای مدرن و پیشرفته برای دفاع ( از خود) را به خاطر دارند. مردم ما همچنین با شنیدن شعار نخ نما شده قدیمی آمریکا درباره «روی میز بودن همه گزینه‌ها» در طول ۳۷ سال گذشته، این را می‌دانند و می‌فهمند که ما باید برای جلوگیری از تبدیل یک تهدید غیرقانونی و عجیب و غریب به واقعیت، آماده باشیم. عبارت «هیچ وقت دیگر»، برای ایرانیها هم طنین افکن است.

وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: در چنین فضایی است که ما نسبت به توسعه و آزمایش توانمندی‌های دفاعی‌مان اقدام کردیم. در شرایطی که همسایه‌های ما اقدام به خرید مقادیری سرسام‌آور از سخت‌افزارهای نظامی می‌کنند و ما همچنان برای تأمین این سخت‌افزارها از خارج از کشور با موانع عمده مواجه هستیم، چاره‌ دیگری نداریم. در واقع، با این همه هیاهویی که کشورهای غربی هنگام آزمایش یک سامانه جدید به راه می‌اندازند، بودجه نظامی ما بخش کوچکی از آن چیزی است که همسایه‌های ما هزینه می‌کنند و این در حالی است که سرزمین یا جمعیتی که آنها باید از آن دفاع کنند، تنها بخشی از سرزمین و جمعیت ما است.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در زمانی که بمب‌ها در اماکن عمومی در سرتاسر خاورمیانه منفجر می‌شوند و جنگ در بیخ گوش ما است، محیطی باثبات، امن و سالم برای شهروندانمان و برای کسانی که به اینجا سفر می‌کنند و با ما تجارت می‌کنند، داریم.

محد جواد ظریف افزود: ما بیش از دو قرن است که جنگی آغاز نکرده‌ایم و همچنان آشکارا تعهد می‌کنیم که هرگز آغازگر آن نباشیم. ما از همه مخالفانمان - چه بزرگ و چه کوچک- هم می‌خواهیم که تعهد مشابهی داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سخنان خود گفت: من از همتایانم در سرتاسر دنیا می‌خواهم درباره دستاوردهای دیپلماسی، در مقایسه با تهدید، تحریم و سیاه‌‌نمایی، تأمل کنند.