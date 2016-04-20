به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سون دقیقه ترکیه، نهمین دوره جوایز ویزیون بینش استراتژیک در مرکز مطالعات تاسام برگزار می شود.

این جوایز هر ساله در ۸ دسته به دولتمردان، سیاستمداران، بوروکراتها، دانشمندان، سازمانها، کارفرماها، هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگارانی که دارای بینش استراتژیک هستند اعطا می شود.

گیرندگان جوایز علاوه بر داخل کشور، شامل شخصیت ها و سازمان هایی هم می شود که در راه دوستی با ترکیه فعالیت می کنند.

در بین شخصیت های خارجی که قرار است جایزه بینش استراتژیک را دریافت کنند نام حسن روحانی رئیس جمهور ایران و هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو به چشم می خورد.

مراسم اعطای جوایز امشب در هتل پالمن استانبول برگزار می شود.