بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشنهاد ستاد اجرایی المپیاد ورزشی گلستان و موافقت استاندار محترم، مقرر شد این المپیاد با عنوان اجلاسیه گرامیداشت چهار هزار شهید گلستان برگزار شود.

طیبی که ریاست کمیته ورزشی اجلاسیه را نیز برعهده دارد، افزود: این کمیته برنامه های مهم و بسیاری را برای اجلاسیه گرامیداشت چهار هزار شهید استان گلستان که آذر امسال برگزار می‌شود، مصوب کرده است.

وی درباره المپیاد ورزشی گفت: در این المپیاد ۲۲۵ مدال طلا، ۲۵۵ نقره و ۳۲۷ مدال برنز، ۱۹ جام قهرمانی، ۱۹ جام نایب قهرمانی و ۱۹ جام مقام سومی به تیم ها و افراد برتر اهدا خواهد شد.

به گفته وی، این مسابقات با حضور ۲۵۰۰ ورزشکار دختر و پسر در رده نوجوانان و در ۱۷ شهرستان و بخش و در ۱۰ رشته ورزشی بسکتبال، والیبال، فوتبال، دوومیدانی، تکواندو، کشتی، ژیمناستیک، کاراته، بدمینتون و تنیس روی میز در نیمه اول اردیبهشت برگزار می شود.

مدیركل ورزش و جوانان گلستان درباره شهرهای محل برگزاری المپیاد بیان کرد: رشته های فوتبال پسران، تنیس روی میز دختران و پسران، ژیمناستیک پسران و فوتسال منطقه غرب در گرگان، فوتبال پسران منطقه شرق و والیبال دختران و پسران در گنبد، تكواندو پسران و بدمینتون دختران در رامیان، تكواندو دختران در آزادشهر، والیبال دختران و پسران منطقه غرب در آق قلا، دوومیدانی دختران و پسران در بندرتركمن برگزار می شود.

طیبی ادامه داد: همچنین كشتی و ژیمناستیک دختران در بندرگز، بسكتبال دختران و پسران منطقه غرب در كردكوی، بسكتبال پسران و دختران منطقه شرق در كلاله، فوتسال دختران منطقه شرق در مینودشت، كاراته دختران در گالیكش، كاراته پسران در فاضل آباد و بدمینتون پسران در علی آباد برگزار خواهد شد.

گفتنی است، بهمن طیبی از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای شرکت در مراسم افتتاحیه که ۱۳ اردیبهشت در زمین شماره یک آزادی گرگان برگزار خواهد شد، دعوت کرده است.