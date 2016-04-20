به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی چهارشنبه شب در مراسم یادروز سعدی گفت: سیره بزرگان دین در اشعار و ادبیات سعدی به وضوح قابل مشاهده است به‌خصوص اشعاری که برگرفته از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر است.

وی ادامه داد: سعدی خداترسی، پرهیزگاری و عمل صالح را در اشعار خود از شروط مدیران و حاکمان روزگار می داند.

استاندار فارس ادامه داد: سعدی شاعر بلند آوازه ایران عظمت و بزرگی امام علی(ع) را چندان درک کرد که شجاعت و عظمت شیر خدا را در هیچ کسی ندید.

افشانی ادامه داد: خصایص و نیک اندیشی ها سعدی نیاز امروز ما و تضمین فردا است و در اشعار دیگر خود پایه و اساس جامعه و حاکمیت را عدالت عنوان می کند.

وی افزود: نادیده گرفتن عدالت ثبات جامعه را متزلزل می کند بنابراین سعدی بر این مهم تاکید دارد که وظیفه حاکم، ایجاد عدالت است.

استاندار فارس تصریح کرد: رابطه صحیح حاکم در اشعار سعدی دوری از ظلم و ستم و برقراری عدالت در جامعه است.

افشانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سعدی در اشعار خود در واگذاری امور به خردمندان تاکید دارد، اظهار داشت: خردمندان برای پیشگیری از ضایع شدن روزگار مردم لازم است بنابراین نتیجه می گیریم که گستردگی اطلاعات شیخ باعث گردیده که پندهای سعدی تاثیر فراوانی بر جامعه دارد.

وی افزود: خودبینی و خودپسندی در نظر سعدی اعتباری ندارد بلکه تواضع و فروتنی در مقابل مردم، اولویت است.

استاندار فارس گفت: آموزه های سعدی الگوی زیست انسانی است.