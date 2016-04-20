به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین عصر چهارشنبه در نخستین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در بوشهر با اشاره به موضوع افزایش بازدهی و بهره وری انرژی، اظهار داشت: فناوری‌های نوین در افزایش بازدهی نقش و کاربرد ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد کمپین جهانی خروج از حامل‌های فسیلی انرژی در کاهش گرمایش جهانی است، ادامه داد: در کشورهای خارجی برای رسیدن به شاخص آلایندگی مجبور هستند برخی تاسیسات خود را بفروشند.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک شهروند ایرانی به طور روزانه با صنایع انرژی بر و بحث آلودگی‌های محیط زیست مواجه هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: بحث کاهش فلرینگ در برنامه ششم آمده است و استان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال برنامه ریزی برای این مورد است.

آذین اضافه کرد: تفاهم نامه ای بین حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و معاونت علمی منعقد شده که در بحث کاهش آلایندگی است.

نماینده پالایشگاه ششم پارس جنوبی نیز در این کنفرانس اظهار داشت: ژاپن ۲۳ پالایشگاه نفت دارد و ظرفیت ۶.۵ میلیون بشکه پالایش دارد که متعهد شده ۲۶ درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کم کند.

زیارتی خاطرنشان کرد: دهه ۷۰ ژاپن یکی از آلوده ترین مناطق زیست محیطی بوده است ولی با مدیریت استانداردهای محیط زیست الان آلودگی کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه قوانین داریم ولی خوب اجرا نمی کنیم، بر لزوم استفاده از بهترین تکنولوژی‌های محیط زیست برای کاهش آلایندگی‌ها تاکید کرد.