به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب با حضور سعدی پژوهان و دوستداران این شاعر بلندآوازه شب سعدی در شیراز برگزار شد.

در این مراسم که با ازدحام مردم مقابل آرامگاه روبه رو شد، رییس مرکز سعدی شناسی، گفت: سعدی به رستگاری انسان می اندیشد و در این راستا دقیقه ای را فرو نمی گذارد.

کوروش کمالی سروستانی با بیان اینکه امروز بخشی از تمدن و فرهنگ خویش را وامدار اندیشه سعدی هستیم، اظهار کرد: سعدی با جهان بینی ژرف خویش و تکیه بر دیده ها وشنیده ها و یافته هایش، فرهنگ این سرزمبن را به سهم خود متحول ساخته و تعالی بخشیده است.

رییس مرکز سعدی شناسی، ادامه داد: امروز ما بیش و پیش از گذشته به یافته ها و دیدگاه های سعدی نیازمندیم.

وی با بیان اینکه اگر انسان امروز در پی رستگاری خویش است باید حقیقت زمان را دریابد، افزود: نسبت بعد ما به حقیقت، نسبت نزدیکی و همجواری ما به غایت اندوه، دلتنگی، و سرگشتگی خواهد بوداگر زمانه ما زمانه دریافت این امر ناگزیر است.

کمالی سروستانی هنگامه بازگشت به اصل خویش را فرا رسیده دانست و گفت: اصلی که با بازگشت پیوند و انس با ریشه های فرهنگی بازخواهیمش شناخت.

دبیر ستاد بزرگداشت یادروز سعدی، تصریح کرد: هنگامه بازگشت، پیوند و انس با حکیمانی چونان سعدی سترگ فرا رسیده است.