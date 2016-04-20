به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر چهارشنبه در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال جاری با بیان اینکه باید در جهت تقویت بنیه مادی و معنوی آموزش و پرورش گام برداریم، عنوان کرد: در این شورا باید پیشنهادات و راهکارها و ایده های جدید برای برون رفت از مشکلات آموزش و پرورش ارائه شود و این شورا مجموعه ای کمک کننده به پیشبرد مباحث آموزش و پرورش در استان است.

وی ادامه داد: تعلیم و تربیت اساس هرجامعه پیشرفته است و باید براساس موازین و اصول درست علمی کارهای آن برنامه ریزی شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری ها باید مبنای حقوقی داشته باشد، تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات و رسیدن به اهداف پیش بینی شده نیاز است ایده و راهکار ارائه شود.

جادری تاکید کرد: باید متناسب با اقتصاد مقاومتی راهکار ارائه دهیم و براساس درآمد و هزینه استان هرمزگان را اداره و از طریق راهکارهای قانونی به آموزش و پرورش کمک کنیم.

وی خواستار برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش هرمزگان در سطح کشور شد و بیان داشت: باید با درایت و تدبیر راهکاری را پیدا کنیم تا معلمان با ایثار و گذشت بیشتر و حضور داوطلبانه در مناطق محروم به تعلیم و تربیت کمک بیشتری کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به در پیش بودن هفته بزرگداشت مقام معلم، اظهار داشت: از هرکدام از ۲۲ منطقه و ناحیه آموزشی در استان هرمزگان یک معلم نمونه انتخاب می شود و همچنین برای تقدیر از مقام معلم مسئولان در مدارس استان حضور خواهند یافت.