به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده، درباره مرمت و ساخت سرویس های بهداشتی پرتابل و ثابت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گفت: مرمت تمامی سرویس های بهداشتی میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص هزینه مرمت و ساخت سرویس های بهداشتی جدید در شهر تهران تصریح کرد: برخی از این سرویس های بهداشتی توسط سازمان بوستان ها و فضای سبز و سازمان زیباسازی و بخش دیگر توسط خود مناطق ۲۲ گانه هزینه می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه به تمامی مناطق ابلاغ شده تا نسبت به مرمت و بازسازی تمامی سرویس های بهداشتی اقدام کنند، افزود: این موضوع جز کارهای استقبال از بهار شهرداری تهران قرار داشت.