به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیک تاج عصر چهارشنبه در نخستین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: یکی از ارکان مهم برای جلوگیری از افزایش آلایندگی‌ها مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: در شرکت ملی مدیریت و پخش فرآورده های نفتی ما وظیفه دریافت تولیدات داخلی کشور از منابع پالایشگاهی و یا از واردات را داریم و توزیع آن در سطح کشور را انجام می‌دهیم.

معاون شرکت ملی مدیریت و پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر ادامه داد: روند مصرف در سطح کشور با شرایط بدی همراه بود و کشور نمی توانست با این روند ادامه دهد و به بن‌بست می‌رسید و برای برون رفت از این معضل باید مصرف سوخت بهینه می‌شد. این یک اقدام دستوری نیست و تمام مصرف کنندگان که آحاد مردم هستند اگر مشارکت نداشته باشند تاثیری نخواهد داشت. با تبلیغات هم نمی شود.

وی گفت: روند مصرف سوخت با تمرکز روی بنزین ، مصرف از سال ۶۷ بعد از جنگ تحمیلی و رشد تدریجی جمعیت و تغییر ساختار جمعیت، تراکم خانوار کاهش پیدا کرده و تعداد خانوار افزایش پیدا کرده است.

نیک‌تاج با اشاره به اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت در کشور، افزود: قبل از سال ۸۵ مصرف ۷۴ میلیون لیتر در روز مصرف داشتیم و از تیر ماه ۱۳۸۶ سامانه هوشمند کلید خورد و مصرف ما در مجموع سال ۸۶ به ۶۴ میلیون کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: مردم با اجرای سامانه ۳ سئوال داشتند؛ سهمیه چقدر داریم، نیازم چقدر است و چطور با این سهمیه بهترین طریق نیاز مرتفع شود. پاسخ مردم به این سئوالات منجر به کاهش مصرف شد.

معاون شرکت ملی مدیریت و پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر گفت: حداقل رشد هفت درصد و حداکثر به ۱۲ درصد در دوره پنج ساله قبل از سال ۸۵ بوده است. با این روند در سال ۹۴ مصرف ما بالغ بر ۱۳۵ میلیون لیتر می رسید و اگر به این رشد مصرف می رسیدیم نمی توانستیم مبلغی برای توسعه پالایشگاه ها داشته باشیم.

وی بیان کرد: پالایشگاه اراک روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می کنند و باید چهار پالایشگاه مثل آن داشته باشیم. شش هزار و ۵۰۰ دستگاه نفت کش جاده ای باید این سوخت را انتقال می داد. تهران در سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار لیتر مصرف داشته که اگر می خواستیم با روند سال ۸۰ تا ۸۵ ادامه بدهیم الان حدود ۲۵ میلیون لیتر مصرف روزانه می داشت.

نیک تاج گفت: الان در شرایط بسیار خوبی هستیم و به راحتی می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم. اگر تکیه کنیم به شرایط فعلی ۱۰۰ درصد پیش بینی ما این است در سال ۱۴۰۴ بحران جدی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: باید هزینه‌های ناشی از آلایندگی را پرمصرف‌ها بپردازند. از سال ۸۸ تاکنون ۳۶۰ میلیون لیتر مصرف نفت گاز در استان را کاهش دادیم و با متوسط نرخ هزار و ۵۰۰ تومان بالغ بر ۵۵۰ میلیاردتومان باید صرف خرید می کردیم.

نیک‌تاج گفت: ۱۴۷ میلیار تومان سهم مردم بوشهر از قدرالسهم طرح سلامت بوده است که ما بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی داشته‌ایم.