به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در تماس تلفنی نخست وزیر عراق با ایشان و پس از استماع گزارش "حیدر العبادی" در خصوص آخرین تحولات سیاسی ، نظامی و امنیتی آن کشور بویژه برنامه های دولت عراق در برقراری ثبات ، امنیت و مبارزه با تروریسم ، با ابراز خرسندی دولت و ملت ایران از پیروزی های اخیر دولت و مردم عراق بر تروریست ها در شهرهای شمالی آن کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران ثبات و امنیت عراق را ثبات و امنیت خود می داند و برای تقویت آن تلاش خواهد کرد.

روحانی در زمینه آخرین اقدامات انجام شده علیه تروریست ها و برنامه های آتی بغداد در این مبارزه فراگیر، اظهارداشت: وحدت و اتحاد همه طوایف و گروههای عراقی در مبارزه با تروریسم ، بسیار امیدوار کننده است.

وی با تاکید بر ضرورت گذر برخی کشورها از مرحله شعار به مرحله عمل در مبارزه با تروریست ها گفت: برخی کشورها به رغم تظاهر در مبارزه با تروریسم ، متاسفانه همچنان با کمکهای تسلیحاتی و خرید نفت از داعش در حال تقویت آن هستند.

رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط حساس سیاسی عراق ، تحولات اخیر داخلی در آن کشور با هوشمندی و درایت مسوولان عراقی سریعتر و در یک مسیر صحیح و به نفع منافع مردم این کشور ، به سرانجام مطلوب برسد.

روحانی با عنایت به اشتراکات تاریخی ، فرهنگی ، اعتقادی و دینی میان دو ملت ایران و عراق اظهارداشت:بی تردید روابط دو کشور روز به روز توسعه و تعمیق بیشتری خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال گسترش و استحکام روابط با عراق در همه زمینه های مورد علاقه است.

"حیدر العبادی" نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی ، پس از ارائه گزارشی از آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق،بویژه در خصوص وضعیت میدانی مبارزه با داعش و دیگر تروریست ها در عراق ،تاکید کرد: ملت و دولت عراق ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با داعش را ارج می نهند.

وی گروه تروریستی داعش را تهدیدی برای منطقه و جهان دانست و با تاکید بر ضرورت همکاری های گسترده منطقه ای برای رویارویی با آن گفت: تقویت همکاری ها علیه داعش به نفع منطقه و جهان است و دولت و ملت عراق مصمم به مبارزه قاطع با آن و ریشه کنی تروریسم از سرزمین خویش می باشد.

نخست وزیر عراق اظهارداشت: بغداد خواهان گسترش و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است.