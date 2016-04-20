  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱:۱۱

هفته سی و چهارم سری آ؛

پیروزی پرگل یوونتوس برابر لاتزیو/ اینتر در زمین جنوا باخت

پیروزی پرگل یوونتوس برابر لاتزیو/ اینتر در زمین جنوا باخت

تیم فوتبال یوونتوس در هفته سی و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا برابر لاتزیو پیروز شد و گام دیگری به سمت قهرمانی برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و چهارم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا از ساعت ۲۳:۱۵ روز چهارشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی تیم یوونتوس در زمین خود برابر لاتزیو پیروزی ۳ بر صفر را رقم زد.

شاگردان آلگری در این بازی توسط ماریو مانژوکیچ (۳۹) و پائولو ودیبالا (۵۲ - پنالتی و ۶۴) به گل دست یافتند. یوونتوس با این برد ۸۲ امتیازی شدند و فاصله خود را تیم دوم جدول، ناپولی به عدد ۹ رساندند تا گام بلندی برای قهرمانی برداشته باشند.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* پالرمو ۲ - آتالانتا ۲
* جنوا یک -  اینتر صفر
* اودینزه ۲ - فیورنتینا یک
* یوونتوس ۳ - لاتزیو صفر
* امپولی یک - هلاس ورونا صفر
* کیه وو ۵ - فروزینون یک
* رم ۳ - تورینو ۲

کد مطلب 3604340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها