پیروزی پرگل یوونتوس برابر لاتزیو/ اینتر در زمین جنوا باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و چهارم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا از ساعت ۲۳:۱۵ روز چهارشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی تیم یوونتوس در زمین خود برابر لاتزیو پیروزی ۳ بر صفر را رقم زد.

شاگردان آلگری در این بازی توسط ماریو مانژوکیچ (۳۹) و پائولو ودیبالا (۵۲ - پنالتی و ۶۴) به گل دست یافتند. یوونتوس با این برد ۸۲ امتیازی شدند و فاصله خود را تیم دوم جدول، ناپولی به عدد ۹ رساندند تا گام بلندی برای قهرمانی برداشته باشند.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* پالرمو ۲ - آتالانتا ۲

* جنوا یک - اینتر صفر

* اودینزه ۲ - فیورنتینا یک

* یوونتوس ۳ - لاتزیو صفر

* امپولی یک - هلاس ورونا صفر

* کیه وو ۵ - فروزینون یک

* رم ۳ - تورینو ۲