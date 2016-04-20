به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب تیم فوتبال ذوب آهن برابر النصر عربستان به میدان رفت و در پایان موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و صعود خود به مرحله بعدی را قطعی کند. احسان پهلوان(۲۸ و ۸۳) و کاوه رضایی(۷۳) برای ذوب آهن گل زدند.

شاگردان یحیی گل محمدی که با پیروزی در این دیدار می توانستند صعود به مرحله بعدی را قطعی کنند در همان نیمه اول برتری خود را به حریف عربستانی دیکته کردند و توانستند با یک گل برتری به رختکن بروند.

در نیمه دوم بازهم این ذوب آهن بود که صاحب توپ و میدان شد و توانست دو بار دیگر دروازه این حریف عربستانی را باز کند. کاوه رضایی روی پاس خوب حمید تبریزی توانست در دقیقه ۷۳ گل دوم را به وارد دروازه النصر کند و در حالی که عربستانی ها در تلاش برای جبران گل ها بودند این احسان پهلوان بود که با حرکتی انفرادی و جا گذاشتن چند بازیکن حریف سومین گل را به ثمر رساند.

ذوب آهن با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و در صدر جدول گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.