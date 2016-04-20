به گزارش خبرنگار مهر،‌ معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست امشب چهارشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور در سی و چهارمین جشنواره حهانی فجر در جمع خبرنگاران و قبل از نمایش فیلم «یخ و آسمان» که مضمونی محیط زیستی داشت،‌ گفت: تغییر اقلیم آینده جهان را تهدید می کند،‌ زندگی انسان روی کره زمین در حال خطر است و همه باید برای این موضوع تلاش کنند.

وی ادامه داد: چند ماه پیش همه کشورهای جهان جمع شدند تا توافق پاریس را برای مقابله با تغییر اقلیم نهایی و تصویب کنند و در همین روزها هم توافقی تحت عنوان پاریس توسط آقای ظریف امضا خواهد شد.

ابتکار با بیان اینکه ما تلاش خود را برای مقابله با افزایش گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم انجام داده ایم،‌ گفت: این اتفاق مهمی است که سینما هم در این موضوع ورود کند و برای اصلاح نگرش و تغییر رفتارها حرکت کند. سینما مهمترین عاملی است که می تواند تحول مورد نظر را با یک نگاه هنری به موضوع ایجاد کند.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در پایان بیان کرد: ما جشنواره های دیگری هم داشته ایم و این خیلی خوب است که جشنواره ها به این موضوع توجه می کنند چون مشکلات محیط زیستی دغدغه ای ساری و جاری است.