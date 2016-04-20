اوباما و ملک سلمان در مورد تحولات منطقه گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر به ریاض با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور دیدار و در خصوص تحولات اوضاع منطقه خاورمیانه و تلاش های بین المللی در این خصوص از جمله مقابله با تروریسم گفتگو کردند.

بررسی مناسبات دوجانبه بین ریاض و واشنگتن از دیگر محورهای گفتگوی اوباما و سلمان بن عبدالعزیز بود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی، اشتون کارتر وزیر دفاع و نیز سفیر آمریکا در ریاض از جمله مقامات آمریکایی حاضر در این دیدار بودند.

باراک اوباما و هیات همراه وی عصر روز چهارشنبه در سفری که چهارمین سفر اوباما به عربستان و چه بسا آخرین سفر وی پیش از پایان دوران ریاست جمهوری باشد وارد ریاض شدند. رئیس‌ جمهور آمریکا همچنین فردا در نشست سران کشورهای عربی حوزه خلیج‌‌فارس شرکت می‌کند.

اوباما در حالی به عربستان سفر کرده است که به موجب یک لایحه پیشنهادی موسوم به «یازده سپتامبر»، دادگاه های آمریکا اجازه می یابند دولت عربستان را به دلیل ایفای هرگونه نقشی در حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مسئول این فاجعه معرفی نمایند.

برخی رسانه‌ها پیش بینی کرده‌اند اوباما در این سفر مساله تنش اخیر بین ریاض و واشنگتن را که در پی انتشار خبر احتمال افشای اسناد ۱۱ سپتامبر و دست داشتن ریاض در آن ایجاد شده است، گفتگو کند.

در همین رابطه چند روز قبل مقامات عربستان سعودی به دولت اوباما و اعضای کنگره آمریکا هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه «یازده سپتامبر»، دارایی های خود در آمریکا را به حراج خواهند گذاشت. در همین حال، کاخ سفید اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، اوباما آن را وتو خواهد کرد.