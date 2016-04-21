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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

استاندار خوزستان:

جای تخصصی اهالی قلم و رسانه در جلسات شورای اداری خوزستان خالی بود

جای تخصصی اهالی قلم و رسانه در جلسات شورای اداری خوزستان خالی بود

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: جای تخصی اهالی قلم و رسانه در جلسات شورای اداری این استان خالی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسن مقتدایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان اظهار کرد: در جلسات شورای اداری خوزستان جای تخصصی اهالی قلم و رسانه خالی بود و به این فکر اتادیم که اهالی رسانه با یک موضوع تخصصی در این جلسات حضور پیدا کرده و در سخنرانی ها شرکت کنند.

وی افزود: از این به بعد تمامی جلسات شورای اداری با حضور رسانه ها برگزار می شود و هیچ کدام از سخنرانی های اهالی رسانه نیز از قبل هماهنگ شده نیست.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این همان فضایی است که به دنبال آن هستیم و نگاهمان به این قبیل بیانات این است که خودمان را اصلاح کنیم. زمانی که مبحث، مطلب، انتقاد و یا پیشنهادی از سوی اهالی رسانه استان اعلام می شود قطعا آن را به دستگاه مرتبط ابلاغ خواهیم کرد.

مقتدایی بیان کرد: در این جلسه از شورای اداری موضوعات حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست مطرح شد و قطعا خبرنگاران دیگر خوزستان در جلسات آینده از صنعت، کشاورزی و سایر حوزه های مختلف صحبت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: داشتن ارتباط خوب با اصحاب رسانه جزو افتخارات مدیرات است و باید تعامل خوبی با مردم و رسانه ها برقرار کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: قطعا با پذیرش نقطه نظرات اعلامی از سوی اصحاب رسانه، آستانه تحمل هر کدام از مدیران و مسئولان هم افزایش پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 3604359

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