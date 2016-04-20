با اقتدار از گروه مرگ صعود کردیم/شایستگی خود را درزمین نشان دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از بازگشت تیم فوتبال تراکتورسازی از قطر و کسب پیروزی برابر تیم الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا درباره برتری تیمش در این مسابقه حساس گفت: خدا را شاکریم که با وجود اینکه خسته بودیم توانستیم با ارائه یک بازی خوب و منطقی این پیروزی ارزشمند را برابر تیم پر قدرت الهلال کسب کنیم و برای اولین بار به دور بعدی مسابقات صعود کنیم.

وی افزود: من به بازیکنانم خسته نباشید می گویم زیرا با وجود اینکه خسته بودیم، بازیکنان عملکرد خوبی داشتند و تراکتور برای اولین بار توانست به دور بعدی این مسابقات آن هم از گروه مرگ صعود کند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز با اشاره به درگذشت مهرداد اولادی تصریح کرد: جا دارد که به خانواده محترم اولادی تسلیت بگويم. مهرداد این اواخر از بی مهری ها رنج می برد. خدا رحمتش کند اما باید بستر طوری فراهم شود که این سرمایه ها به راحتی از دست نروند.

وی در خصوص صعود تراکتورسازی به دور بعد رقابت های لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: فعلا تمام حواسمان معطوف تیم سیاه جامگان است. ما برای هر بازی باید برنامه خاص خودش را داشته باشیم و بازی به بازی پیش برویم. در حال حاضر تمام حواسمان معطوف سیاه جامگان است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی تبريز در رابطه با اینکه تیمش در لیگ قهرمانان آسیا تنها یک گل دریافت کرده است، گفت: ما بهترین خط دفاع مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را داشتیم. بازیکنان در نظم و ساختار دفاعی و همچنین ایجاد موقعیت خوب کار می کنند.

قلعه نویی در رابطه با اینکه هیچ خبرنگار خارجی در نشست وی حضور نداشت که این موضوع به نوعی کار شکنی محسوب می شود، گفت: هنگامی که من به نشست رفتم هیچ خبرنگار و دوربینی در سالن حضور نداشت. البته مهم این بود که ما شایستگی هایمان را داخل زمین به نمایش گذاشتیم.

وی در پایان در خصوص اینکه عربستان باید در ایران مقابل تیم ملیعراق به میدان برود، تصریح کرد: من پیش از این هم اعلام کرده بودم که ایران امن ترین کشور دنیا است و به همین خاطر چندین کشور در ایران میزبان رقيبانشان هستند و تیم های بزرگی مانند ژاپن و استرالیا باید به ایران بیایند.