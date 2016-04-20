مقام آمریکایی: احتمال ارتباط داعش و بوکوحرام وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «دونالد بالدوک» در جلسه خود با سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: شواهدی زیادی در دست است که نشان می دهد فعالیت های بوکوحرام از سوی داعش حمایت می شود.

سامانانتا پاور در سفر خود به کشورهای آفریقایی در حال حاضر در چاد حضور دارد و ضمن بازدید از نیروهای نظامی آمریکا در چاد با «ادریس دبی» رئیس جمهور این کشور نیز دیدار داشته است.

در جلسه مشترک نماینده های آمریکا با رئیس جمهور چاد در مبارزه با بوکوحرام در کشورهای آفریقایی تاکید شد. این گروه تروریستی بارها روستاهای چاد را مورد حمله قرار داده است.

سال گذشته بوکوحرام با انتشار ویدیویی در فضای مجازی حمایت خود را رسماً از اقدامات داعش اعلام کرده بود. فرمانده نیروهای آمریکایی در پایگاه کشور چاد بر لزوم همکاری کشورهای آفریقایی در مبارزه با بوکوحرام و داعش به خصوص در برقراری امنیت لیبی تاکید کرد.

وی از کشور چاد خواست برای برقراری امنیت در لیبی و کمک به دولت اتحاد ملی این کشور نیروهای ائتلافی را کمک کند. گفته می شود سال گذشته گروه تروریستی داعش از خلیج چاد مقدار قابل توجهی سلاح به کشور لیبی منتقل کرده است.