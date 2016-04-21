بلوار پیامبر اعظم(ص) باید نمادی از سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیاننژاد در جلسه بررسی طرح فرهنگی زیارتی محور شهری بلوار پیامبر اعظم(ص) که در سالن جلسات دفتر شهردار قم برگزار شد، اظهار کرد: تدوینگر طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) با نگاه به اعتبارات دولتی و حکومتی به دنبال ایجاد طرح یکپارچه و جامعی در این مسیر بوده در صورتی که این بلوار از منابع شهرداری تأمین میشود و این مجموعه محوریت این طرح را بر عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم بدهی به دنبال داشته است، اضافه کرد: با توجه به افزایش سود این بدهی و نبود سرمایهگذاران لازم برای بهرهبرداری جامع از بلوار پیامبر اعظم(ص) شهرداری با مشکلات متعددی مواجه شده است.
شهردار قم با تأکید بر اینکه بلوار پیامبر اعظم(ص) باید تمدنی و برگرفته از سبک زندگی ایران اسلامی باشد، عنوان کرد: فقط ۳۰ درصد از تملکهای این بلوار به صورت سالم است و دیگر تملکها مشکلات مختلفی دارد به همین علت عملیاتیشدن طرح توسعه زیر سئوال رفته است.
وی یادآور شد: باید شرکت یا کمیته مشخصی متولی توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) شود تا معیارهای مورد نظر را دنبال کند اما شکلدهی این مجموعه با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی شهرداری قم مشکل است.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه بلوکهای بزرگ طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) باید به قطعات کوچکتر تقسیم شود، اظهار کرد: اجراییشدن طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) برای شهرداری قم مهم است به همین علت به دنبال اقتصاد سکولار نبوده و چالشها و مشکلات به صورت جزیی مورد بررسی قرار میگیرد.
جذب سرمایهگذار برای ۲۰ بلوک طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص)
سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) نیازمند نظام اجرایی مشخصی است، اظهار کرد: این طرح به شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده است اما بازنگری آن نیازمند ارجاع دوباره به این شورا را ندارد.
غلامرضا جانقربان با اشاره به اینکه کمیسیون ماده پنج هر هفته به منظور جذب سرمایهگذاران برگزار میشود، گفت: اکنون سرمایهگذاران لازم برای ۲۰ بلوک از ۱۰۹ بلوک طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) جذب شدهاند که امیدواریم با نگاههای معرفتی و دینی بتوانیم بیشترین مشارکت را با آنها داشته باشیم.
وی افزود: برخی از واحدهای تجاری و اقامتی در طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) وسعت بسیاری دارد که سرمایهگذار با نگاه به طولانی بودن زمان ساخت پروژهها و هزینههای سنگین در این بخش سرمایهگذاری نمیکند در صورتی که میتوان با تقسیم بلوکهای بزرگ و تقسیمبندی قطعات در جذب سرمایهگذاران به شیوه مطلوبتری عمل کنیم.
سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر اینکه با نزدیک شدن به مسجد مقدس جمکران باید تغییراتی در تراکم و کاربری بلوکهای طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) داشته باشیم، یادآور شد: افزایش ارتقاع و کاهش عرض بلوکها، افزایش بهرهبرداری و درآمدها را به دنبال دارد به همین علت سرمایهگذاران تغییر طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) را به این محوریت دنبال میکنند.
توجیه اقتصادی طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) معایبی دارد
قائم مقام شهردار قم در امور سرمایهگذاری نیز در در جلسه بررسی طرح فرهنگی زیارتی محور شهری بلوار پیامبر اعظم(ص)، با بیان اینکه تکمیل بدنه بلوار پیامبر اعظم(ص) به بخش سرمایهگذاری شهرداری قم واگذار شده است، اظهار کرد: برخی از تملکهای بلوار پیامبر اعظم نیمه کاره است و نمیتوان بر اساس درخواستهای سرمایهگذاران از بلوکهای در نظر گرفته شده در طرح این بلوار استفاده کرد.
محمدرضا معرفت با اشاره به اینکه در طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) مبانی نظری مشخصی مورد توجه قرار گرفته است، مطرح کرد: سرمایهگذاران بلوار پیامبر اعظم(ص) برای ایجاد واحدهای اقامتی نسبت به واحدهای تجاری تمایل بیشتری دارند به همین علت باید برخی از بلوک طرح توسعه این بلوار را از تجاری به اقامتی تبدیل کنیم.
وی افزود: توجیه اقتصادی طرح توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) معایبی دارد که باید با کارشناسیهای لازم بررسی و رفع شود.
قائم مقام شهردار قم در امور سرمایهگذاری با تأکید بر اینکه تدوین طرح جدید برای توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص) امکانپذیر نیست، گفت: برخی از جزییات طرح این بلوار باید تغییر کند تا بتوانیم خواستههای مورد نظر سرمایه گذاران تحقق بخشیم.
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