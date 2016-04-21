ساماندهی جامعه اسلامی بااجرای امربه معروف ونهی ازمنکر میسر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت‌الاسلام شکرالله زندوی در جمع دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان با تاکید بر اینکه ساماندهی جامعه اسلامی با اجرای این ۲فریضه محقق می‌شود اظهارداشت: اهمیت امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی با اشاره به نقش عموم مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیان‌داشت: در یک ستاد امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر پنج تا هفت نفر وظیفه نهادینه کردن این دو فریضه الهی را بر عهده دارند اما تذکر لسانی یک وظیفه همگانی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان، از ثبت بیش از ۱۳۰ شورای امر به ‌‎معروف و نهی ‌از منکر در کارخانجات، ادارات، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌‌ها، شرکت‌ها و دیگر سازمان‌های استان خبر داد.

زندوی‌ بر فعال‌تر شدن شوراهای امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر در ادارات و کارخانجات گفت: اگر این دو فریضه در اداره‌ها و سازمان‌ها اجرا نشود نباید انتظار پیشرفت در سالم‌سازی بیشتر جامعه را داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه والای امربه معروف و نهی از منکر در اسلام گفت: به دلیل تداوم، بقا و انجام، همه اعمال دینی و عبادی ما بستگی به اجرای صحیح این دو مهم در جامعه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان، با تاکید بر اینکه مشکلات جامعه در سایه این ۲ فریضه الهی مرتفع می شود بیان‌کرد: در اجرای صحیح قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید بی‌تفاوت بود.