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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲:۳۴

هفته سی و چهارم لالیگا؛

رئال مقابل ویارئال به برتری رسید/ حفظ فاصله یک امتیازی تا صدر

رئال مقابل ویارئال به برتری رسید/ حفظ فاصله یک امتیازی تا صدر

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته سی و چهارم رقابتهای لالیگا مقابل ویائال به یک پیروزی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با نتیجه پرگل ۳ بر صفر از سد ویارئال گذشت. برای رئال در این دیدار ابتدا کریم بنزما در دقیقه ۴۱ گلزنی کرد.

لوکاس وازکوئز در دقیقه ۶۹ بازی را دو بر صفر کرد و لوکا مودریچ در فاصله پنج دقیقه بعد گل سوم رئال را وارد دروازه ویارئال کرد.

بارسلونا پیش از این در زمین دپورتیوو لاکرونا با هشت گل به برتری رسیده بود و اتلتیکومادرید در زمین بیلبائو با یک گل پیروز شده بود.

با این حساب بارسلونا در فاصله چهار هفته به پایان رقابتهای لالیگا با ۷۹ امتیاز در صدر می ماند و تیم های اتلتیکو و رئال مادرید با ۷۹ و ۷۸ امتیاز در تعقیب این تیم هستند.

کد مطلب 3604382

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