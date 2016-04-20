رئال مقابل ویارئال به برتری رسید/ حفظ فاصله یک امتیازی تا صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با نتیجه پرگل ۳ بر صفر از سد ویارئال گذشت. برای رئال در این دیدار ابتدا کریم بنزما در دقیقه ۴۱ گلزنی کرد.

لوکاس وازکوئز در دقیقه ۶۹ بازی را دو بر صفر کرد و لوکا مودریچ در فاصله پنج دقیقه بعد گل سوم رئال را وارد دروازه ویارئال کرد.

بارسلونا پیش از این در زمین دپورتیوو لاکرونا با هشت گل به برتری رسیده بود و اتلتیکومادرید در زمین بیلبائو با یک گل پیروز شده بود.

با این حساب بارسلونا در فاصله چهار هفته به پایان رقابتهای لالیگا با ۷۹ امتیاز در صدر می ماند و تیم های اتلتیکو و رئال مادرید با ۷۹ و ۷۸ امتیاز در تعقیب این تیم هستند.