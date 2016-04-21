لایحه تحریم ایران در گردش دلار دوباره پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه دیگری برای جلوگیری از دسترسی ایران به گردش دلار در تجارت بین الملل پیشنهاد کرد.

بر اساس این لایحه که باید قبل از تصویب در مجلس سنا و کاخ سفید به تصویب برسد، دولت باراک اوباما را از اجازه به دولت ایران برای دسترسی به مبادلات دلاری در تجارت جهانی منع می کند.

رویس ماه گذشته خطاب به دولت اوباما از دسترسی ایران به تجارت جهانی سوال کرده بود که به ادعای وی هنوز دولت اوباما به این سوال پاسخ نداده است.

جمهوری خواهان کنگره که رویس یکی از آنها محسوب می شود نگران دسترسی ایران به مبادلات تجاری با استفاده از دلار هستند.

آنها می گویند ایران از تروریسم حمایت می کند و نمی تواند به گردش دلار دسترسی داشته باشد. به گفته اد رویس، اگر رئیس جمهور اوباما اعطای این امتیاز تازه به رژیم ایران را رد نمی کند، کنگره آمریکا باید چنین اقدامی بکند.