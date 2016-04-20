پایان مقررات منع آمدوشد شبانه در «بن قردان» تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس (وات)، وزارت کشور تونس روز چهارشنبه از لغو ممنوعیت آمدوشد شبانه در منطقه «بن قردان» در استان «مدنین» این کشور که از همین روز به اجرا گذاشته می شود خبر داد.

وزارت کشور تونس هفتم مارس گذشته در پی ناآرامی ها و حوادث تروریستی در «بن قردان» مقررات منع آمدوشد شبانه از ساعت ۷ بعدازظهر تا ساعت ۵ صبح را در این منطقه به اجرا گذاشته بود.

مقررات منع آمدوشد شبانه در بن قردان در تاریخ ۲۱ مارس گذشته به ساعت ۱۰ شب تا ۵ صبح تقلیل یافته و در ادامه در تاریخ یکم ماه آوریل جاری نیز با دو ساعت کاهش از نیمه شب تا ساعت ۵ صبح اعمال می شد.

ناآرامی ها در بن قردان تونس از وقتی آغاز شد که عناصر مسلح به یک پایگاه نظامی و مراکز امنیتی در این شهر حمله کردند. بن قردان از توابع استان مدنین تونس است که در جنوب شرقی این کشور و نزدیکی مرز با لیبی که از هرج و مرج و بی ثباتی رنج می برد، قرار دارد.

«الحبیب الصید» نخست وزیر تونس در اظهارنظری در این خصوص اعلام کرد که تکفیریها قصد ایجاد ولایت جدیدی را در بن قردان داشتند که ناکام ماندند.