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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۵:۵۴

هلاکت ۱۳ سرکرده داعش در بمباران «صلاح الدین»

هلاکت ۱۳ سرکرده داعش در بمباران «صلاح الدین»

در حمله هوایی جنگنده های اف-۱۶ عراق به منطقه «الشرقاط» در استان صلاح الدین ۱۳ سرکرده گروه تروریستی داعش کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی روز چهارشنبه از هلاکت ۱۳ سرکرده داعش از جمله یک وزیر این گروه تروریستی در منطقه «الشرقاط» استان صلاح الدین خبر داد.

این ستاد اعلام کرد که جنگنده های اف-۱۶ عراق بر اساس داده های اطلاعاتی ضربه هوایی سنگینی را به الشرقاط انجام دادند که در پی آن مقر سرکردگان گروه تروریستی داعش منهدم گردید. ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی افزود که در پی این بمباران، ۱۳ سرکرده داعش از جمله یک سرکرده مهم که منصب موسوم به وزیر داعش را عهده دار بود کشته شدند.

منطقه الشرقاط در استان صلاح الدین عراق از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ تحت سیطره تروریست های داعش قرار دارد و بعد از آزادسازی «بیجی» از مهمترین پناهگاه های داعش بشمار می رود.

از سوی دیگر «احمد الربیعی» عضو شورای استان دیاله از زخمی شدن چهار کودک در پی اصابت خمپاره به مرکز منطقه ابی صیدا در شمال شرقی بعقوبه خبر داد. وی گفت: ۶ خمپاره به منازل مسکونی در مرکز ناحیه ابی صیدا در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی بعقوبه اصابت کرد که در پی آن چهار کودک زخمی شده و حال دو نفر از آنها وخیم است

کد مطلب 3604389

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