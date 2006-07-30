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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۵۸

هر هفته 1000 مدرسه تهران به منظور جلوگيري از تخلفات ثبت نام بازرسي مي شود

هر هفته 1000 مدرسه تهران به منظور جلوگيري از تخلفات ثبت نام بازرسي مي شود

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام كرد: بيش از نيمي از مدارس تهران تاكنون در هنگام ثبت نام بازرسي شده و همگام با افزايش نظارت ها ، ميزان تخلفات به مراتب از سال هاي قبل كمتر شده است.

جعفر درونه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره وضعيت تخلفات صورت گرفته در هنگام ثبت نام دانش آموزان ، اضافه كرد: با توجه به اينكه تعداد نظارت ما در تابستان امسال نسبت به سال قبل چندين برابر شده است ، هر هفته 1000واحد آموزشي به طور جدي مورد بازرسي قرار مي گيرد و اين افراد از نيروهاي موجهي هستند كه از مناطق معرفي شده اند.

وي در زمينه اختصاص سرانه براي شروع به كار مدارس و رفع نيازمندي هاي مدارس و بهسازي و بازسازي آنها ، تاكيد كرد: در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده و 20 درصد از سرانه هاي سال 85 طي روزهاي اخير در اختيار مدارس قرار گرفت و براي بازگشايي مدارس در اول مهر كاملا آماده هستيم.  

درونه ادامه داد: همان طور كه قبلاهم گفته شده ، در ابتداي امسال به اندازه كل سرانه رسمي سال 84 ، سرانه در اختيار مدارس قرار داديم تا در كار تابستان دچار چالش نشوند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، از تشكيل ستاد پروژه مهر خبر داد و گفت: در اين ستاد كه به شكل هفتگي و در بخشي از شوراي معاونان سازمان تشكيل مي شود ، براي بازگشايي مدارس آماده مي شويم.

درونه تاكيد كرد: براي بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد ، از نظر نيروي انساني ، دانش آموز و توزيع آنان با مشكل حادي روبرو نيستيم.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به چند پرورژه نوسازي در دست احداث در سطح شهر تهران گفت: مجريان پروژه قول داده اند تا اين پروژه ها به موقع تحويل داده شود.

کد مطلب 360441

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