هر هفته 1000 مدرسه تهران به منظور جلوگيري از تخلفات ثبت نام بازرسي مي شود

جعفر درونه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره وضعيت تخلفات صورت گرفته در هنگام ثبت نام دانش آموزان ، اضافه كرد: با توجه به اينكه تعداد نظارت ما در تابستان امسال نسبت به سال قبل چندين برابر شده است ، هر هفته 1000واحد آموزشي به طور جدي مورد بازرسي قرار مي گيرد و اين افراد از نيروهاي موجهي هستند كه از مناطق معرفي شده اند.

وي در زمينه اختصاص سرانه براي شروع به كار مدارس و رفع نيازمندي هاي مدارس و بهسازي و بازسازي آنها ، تاكيد كرد: در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده و 20 درصد از سرانه هاي سال 85 طي روزهاي اخير در اختيار مدارس قرار گرفت و براي بازگشايي مدارس در اول مهر كاملا آماده هستيم.

درونه ادامه داد: همان طور كه قبلاهم گفته شده ، در ابتداي امسال به اندازه كل سرانه رسمي سال 84 ، سرانه در اختيار مدارس قرار داديم تا در كار تابستان دچار چالش نشوند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، از تشكيل ستاد پروژه مهر خبر داد و گفت: در اين ستاد كه به شكل هفتگي و در بخشي از شوراي معاونان سازمان تشكيل مي شود ، براي بازگشايي مدارس آماده مي شويم.

درونه تاكيد كرد: براي بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد ، از نظر نيروي انساني ، دانش آموز و توزيع آنان با مشكل حادي روبرو نيستيم.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به چند پرورژه نوسازي در دست احداث در سطح شهر تهران گفت: مجريان پروژه قول داده اند تا اين پروژه ها به موقع تحويل داده شود.