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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۱۶

شهردار اندیشه مطرح کرد:

نیاز ۱۰میلیاردتومانی برای بهینه سازی سیستم آبیاری فضای سبزاندیشه

نیاز ۱۰میلیاردتومانی برای بهینه سازی سیستم آبیاری فضای سبزاندیشه

شهریار-شهردار اندیشه گفت:بهینه سازی و توسعه سیستم آبیاری فضای سبز نیازمند اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی است.

عباس شوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه مدیریت شهری این منطقه برای توسعه فضای سبز شهری اظهار داشت:یکی از الزامات و ضروریات فضای سبز در هر منطقه ای به آبیاری مورد نیاز آن و تأمین آب نهال ها، درختان و گونه های دیگر گیاهی که در پروژه های مرتبط با فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد، معطوف می شود.

شهردار اندیشه افزود:شهر اندیشه در حوزه فضای سبز از استانداردهای قابل توجه و مطلوبی برخوردار است و نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر کشور در شرایط مناسبی قرار دارد.

شوندی گفت:آنچه که در این حوزه به عنوان اولویتی ضروری مدنظر قرار دارد به آبیاری فضای سبز شهری باز می گردد که لزوم توسعه آن و بهره گیری از شیوه های نوین همچون آبیاری قطره ای و تفکیک آب شرب از غیر شرب احساس می شود.

شهردار اندیشه عنوان کرد:با عنایت به بررسی ها و ارزیابی های کارشناسانه ای که در این بخش انجام شده، تحقق این امر مستلزم قریب به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است که باید از محل منابع ملی و استانی، پیگیری آن را در دستور کار قرار دهیم.

وی در خصوص شاخص ترین پروژه های فضای سبز در این شهر گفت:پارک حاشیه ای فاز یک از طرح های حائز اهمیت این منطقه محسوب می شود که در حال احداث بوده و تاکنون قریب به دو میلیارد تومان اعتبار در آن هزینه شده است.

شوندی یادآور شد:مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه مورد اشاره، پنج میلیارد تومان برآورد شده و امیدواریم با تلاشی که توسط عوامل مسئول در این پروژه مدنظر قرار گرفته، بهره برداری کامل از آن به نحو مطلوبی محقق شود.

 

کد مطلب 3604412

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