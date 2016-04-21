توجه به اقتصاد مقاومتی بهترین فرصت برای رسیدن به توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر شامگاه چهارشنبه در اولین نشست شورای اداری شهرستان قروه در سال ۹۵ اظهار داشت: در سالی که پیش روست باید تمامی تلاشها برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد تا جدای از حرف به عمل نیز برسیم.

وی با بیان اینکه خط مشی کلی را مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید تعیین کردند، افزود: این نامگذاریها با توجه به بررسی وضعیت کلان کشور صورت می گیرد لذا امسال اقتصاد مقاومتی نام گذاشته شده است یعنی اینکه اقدامات باید از حد شعار و حرف فراتر رفته و به عمل برسد.

به گفته سپهر در طول سال در دو مقطع ۶ ماهه عملکرد مدیران شهرستان بررسی و در لیست ارزیابی قرار خواهد گرفت لذا لازم است تمامی مسئولان دست یاری برای توسعه منطقه به هم دهند.

وی حرکت بر محور و مدار قانون و از همه مهم تر تکریم ارباب رجوع به عنوان ولی نعمتان را از اهم برنامه های مدیران ادارات برشمرد و بیان کرد: اگر در برآوردن خواسته های مردم ناتوانیم حداقل با خلق نیکو در حفظ شخصیت آنان تلاش کنیم.

سپهر گفت: انتظار از کارگزاران و مسئولان این است که بتوان طوری اقدام کرد که تأثیرگذار در معیشت مردم باشد چرا که مقام معظم رهبری بسیار در این زمینه تأکید داشتند.

فرماندار قروه با تأکید بر اینکه باید بسیار به معیشت مردم توجه داشت، عنوان کرد: یکی از راه های توسعه معیشت مردم بنابر فرمایش رهبری رسیدن به اقتصاد مقاومتی است و برای رسیدن به اقتصاد با مبانی مقاومتی باید نگاه ما به بیرون اما درون زا باشیم.

وی مدنظر قرار دادن صرفه جویی، کمتر کردن هزینه ها، توجه به تولید بیشتر و در کنار آن استفاده از تولیدات داخلی را ویژه توسعه اقتصاد مقاومتی دانست.

سپهر شفافیت در بیان عملکرد کاری و اطلاع رسانی درست را مهم و نوعی تلاش برای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: باید در حوزه کاری برای مردم که صاحب حق هستند شفافیت در انجام وظیفه باشد چرا که اگر اطلاع رسانی درست و نظارت کاری به موقع صورت گیرد گلوگاه های فساد بسته می شود و باید دانست یکی از این گلوگاه های فساد که لطمه ای جبران ناپذیر به اقتصاد می زند فساد اداری است که باعث هدر رفت سرمایه های موجود می شود لذا با یک اطلاع رسانی و نظارت دقیق می توان از این معضل جلوگیری کرد.

وی اقتصاد مقاومتی را مبارزه با فساد اداری و ... عنوان کرد و یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یعنی هزینه کردن به جا و به موقع نه ریاضت کشیدن، یعنی جلوگیری از هزینه های گزاف و استفاده از بهره وری کافی با منابع موجود در منطقه.

سپهر با تأکید بر اینکه قروه قطب کشاوری استان است، اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با بخش کشاورزی باید کمر همت بسته و برای رسیدن به توسعه در حوزه اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

به گفته این مقام مسئول، بخش کشاورزی می تواند باعث استقلال باشد، بخش صنعت و معدن نیز وابستگی به نفت را کاهش می دهد لذا گام برداشتن در مسیرهایی که باعث توسعه می شود لازم و ضروری است.

وی افزود: اتکا به منابع موجود در منطقه می تواند شهرستان را الگوی اقتصاد مقاومتی کند.

فرماندار قروه با بیان اینکه اکنون دیگر حرف کافی است و نوبت عمل است، به ادارت شهرستان تأکید کرد که محور فعالیت تمامی مسئولان باید در مسیر نامگذاری سال باشد.