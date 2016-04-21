۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

مربی تیم دو و میدانی بانوان قم در گفتگو با مهر:

۳ دختر دو و میدانی کار قم در مسابقات جوانان کشور روی پیست می‌روند

قم - مربی تیم دو و میدانی بانوان قم گفت: ۳ دختر دو و میدانی کار قم امروز در مسابقات دو و میدانی جوانان کشور در تهران روی پیست می‌روند.

پریسا سادات روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی جوانان دختر کشور امروز پنج‌شنبه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران آغاز می‌شود و ۳ دختر دو و میدانی کار قمی در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی افزود: پیش از این قرار بود تنها زهره شهبازی در مواد ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر برای تیم استان قم روی پیست برود اما در ‌‌نهایت مقرر شد شیرین سالاری و زهرا رضایی نیز همراه با شهبازی به این مسابقات اعزام شوند.

مربی تیم دو و میدانی بانوان قم گفت: شیرین سالاری قرار است در مواد پرش طول و ۲۰۰ متر مسابقه دهد اما وضعیت زهرا رضایی نامشخص است و با توجه به شرایطی که در قم داریم و فاقد پیست هستیم هنوز نتوانسته‌ایم ماده‌ای مشخص برای وی در نظر بگیریم و این بد‌ترین حالت برای این دو و میدانی کار با استعداد است.

روحانی بیان داشت: زهرا رضایی در هر استان دیگری جز قم بود می‌توانست از بهترین امکانات بهره‌مند شود اما در قم از نبود حداقل امکانات رنج می‌برد و اگر وی نتواند به چهره‌ای شاخص تبدیل شود قطعا به دلیل کم کاری افرادی بوده که در این زمینه متولی بوده‌اند.

وی درباره حضور تیم دو و میدانی بانوان قم در مسابقات آغاز فصل کشور عنوان کرد: حضور تیم بانوان قم در این مسابقات قطعی نیست و اگر قرار باشد در این رقابت‌ها در شیراز شرکت کنیم با همین نفرات جوان وارد مسابقات خواهیم شد.

مربی تیم دو و میدانی بانوان قم تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از ورزشکاران خود را به دلیل مشکل پیست تمرین از دست داده‌ایم و به ما اجازه تمرین در ورزشگاه حیدریان را به این دلیل نمی‌دهند که می‌گویند از یک ساختمان بلند در حوالی پیست حیدریان به این پیست دید دارد.

روحانی خاطرنشان کرد: باید دلسوزانه‌تر به ورزش بانوان قم نگاه کنیم و وقتی ورزشکار بانو، لباس پوشیده دارد چرا باید بانوان ورزشکار در قم محدود شوند در شرایطی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

کد خبر 3604420

