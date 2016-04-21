برخورد با هنجار شکنان در دستور کار پلیس است

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت های پلیس در سال ۹۵ اظهار داشت: پلیس از همه ظرفیت ها و امکانات موجود برای ارتقای امنیت و نظم عمومی استفاده می کند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس و افزایش سطح امنیت در جامعه از موضوعاتی است که نیروی انتظامی با جدیت دنبال می کند.

وی برخورد با هنجارشکنان را از اولویت های پلیس در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: قطعا پلیس نسبت به هنجار شکنان بی تفاوت نبوده و برخورد با آنان را در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: توجه به سلامت اداری و معیشت پرسنل نیروی انتظامی در کنار پاسداری از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی از دیگر موضوعاتی است که با جدیت دنبال می شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: پلیس بر اساس رسالتی که بر عهده دارد، وظیفه خود می داند که پاسدار و محافظ ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی باشد.

سرهنگ ناظری یادآور شد: ارتقای سطح آموزش و مهارت پرسنل نیروی انتظامی در کنار حضور مقتدارنه و باصلابت در صحنه های مختلف و پیشگیری از جرائمی نظیر سرقت از دیگر برنامه های پلیس در سال ۹۵ خواهد بود.