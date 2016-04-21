محیط زیست هنوز برای مردم دغدغه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاع نوری مدیر نشست های تحلیل فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر در مراسمی که چهارشنبه شب اول اردیبهشت ماه قبل از نمایش فیلم «یخ و آسمان» ساخته لوک ژاکه با حضور معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، کمال تبریزی کارگردان سینما، علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، سیدرضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر و سایر مسئولان این جشنواره برگزار شد، خطاب به تماشاگران حاضر در سالن عنوان کرد: شما با دغدغه های دکتر ابتکار آشنا هستید، او برای نمایش فیلم «یخ و آسمان» در این جشنواره به ما دلگرمی داد و از این اتفاق تقدیر کرد. ما هم از او خواهش کردیم که در جلسه نمایش فیلم همراه ما باشد.

وی ادامه داد: ما به واسطه کمال تبریزی از او دعوت کردیم تا در این جلسه حضور داشته باشد. دلیل حضور کمال تبریزی هم به این خاطر است که دغدغه های محیط زیستی دارد و فیلم «طعم شیرین خیال» را ساخته است.

موضوع تغییر اقلیم خطری جدی است

بعد از این ابتکار پشت تریبون قرار گرفت و گفت: نمایش فیلم های محیط زیستی همچون «یخ و آسمان» برای توسعه سینمای مستند و به ویژه بحث محیط زیست که موضوعی بین المللی است یک دغدغه مشترک جهانی است.

وی ادامه داد: امروزه این مباحث دغدغه همه بشریت است و به این موضوع از زاویه ای پرداخته می شود که برذای همه انسان ها با هر دین، جنسیت، سن و مسائل دیگر قابل فهم و درک است و همه ما احساس می کنیم که چقدر موضوع تغییر اقلیم جدی است.

ابتکار با اشاره به سوابق لوک ژاکه کارگردان فیلم «یخ و آسمان» بیان کرد: این فیلم به بحث تغییر اقلیم می پردازد موضوعی که بسیار جدی است البته تا آنجا که می دانم این کارگردان پیش از این نیز جوایز بین الملل زیادی را بابت یکی دیگر از فیلم هایش دریافت کرده است. به هر ترتیب زندگی آینده، اقتصاد، کشاورزی و سایر فعالیت های ما امروز به واسطه گرم شدن کره زمین و افزایش گازهای گلخانه ای تحت تاثیر قرار گرفته است و امیدوارم همه در این زمینه به نوعی درک و آگاهی برسند.

معاون رییس جمهور کشور با تاکید بر اینکه سینما یکی از مهم ترین راه ها برای انتقال پیام است، عنوان کرد: هنر و مخصوصا هنر سینما می تواند تغییر نگرش ایجاد کرده و جریان سازی کند. در این حوزه ما ابتدا باید از خود شروع کنیم و بعد این اقدامات را در کل جامعه، کشور و حتی جهان به کار بگیریم تا بتوانیم روند موثری را برای مقابله با این تهدیدها داشته باشیم.

وی با اشاره به همزمانی این جشنواره با سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور اضافه کرد: نمایش فیلم «یخ و آسمان» در این جشنواره با سفر وزیر محبوب کشور ما به خارج از کشور همراه شده است که برای امضای توافق جهانی مقابله با تغییر اقلیم پاریس انجام شده است.

ابتکار در پایان سخنان خود به جشنواره فیلم «سبز» اشاره و اظهار کرد: امیدوارم این جشنواره هم با استقبال خوبی روبرو شود و بتوانیم جریان فرهنگی مورد نظر در حمایت از محیط زیست را در آن جا هم داشته باشیم.

دغدغه محیط زیست تنها برای کسانی است که به زمین عشق می ورزند

در ادامه این مراسم کمال تبریزی کارگردان سینما درباره فیلم های با مضمون محیط زیست توضیح داد: فیلم هایی که درباره محیط زیست ساخته شده اند به دلیل اهمیتی است که این موضوع می تواند برای همه ما وجود داشته باشد، مساله ای که تاکنون کمتر به آن توجه می شود . به هر حال هنوز جوامع مختلف احساس خطر نکرده اند که زمین در حال گرم شدن است و این دغدغه ها بیشتر برای کسانی است که به زمین عشق می ورزند.

وی اضافه کرد: شاهد این سخن من سالنی است که اکنون در آن حضور داریم که اگر دقت کنیم تعداد تماشاگران در آن کمتر از کسانی است که در سالن های دیگر فیلم می بینند زیرا همه مردم هنوز ضرورت توجه به محیط زیست را درک نکرده اند. من احساس می کنم همین تعداد افرادی هم که در سالن حضور دارند مثل من به زمین و محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم عشق می ورزند.

تبریزی با اشاره به ویژگی های فیلم «یخ و آسمان» ساخته لوک ژاکه گفت: این کارگردان پیش از این «رژه پنگوئن ها» را ساخت که آن فیلم هم برنده جایزه اسکار شد و فیلم کنونی وی گفتار حساس و دقیقی دارد و مانند یک شعر نوشته شده است.