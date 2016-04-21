کتاب های منسوب به حضرت علی(ع) در آستان قدس رضوی به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی نمایشگاه کتاب‌های خطی، چاپ سنگی و چاپی و موضوع حضرت علی (ع) از تاریخ یکم تا ۱۰ اردیبهشت‌ ماه در محل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر پا است.

رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی در این رابطه گفت: در این نمایشگاه علاوه بر قرآن منسوب به دست خط مبارک حضرت علی(ع) که برروی پوست آهو با خط کوفی کتابت شده، کتب خطی ارزشمندی مانند صد کلمه علوی، مناجات نامه منظوم حضرت علی(ع)، دعای کمیل و نهج البلاغه در معرض نمایش عموم قرارگرفته است.

محمد جواد قوی خاطرنشان کرد: راه سعادت، علم الیقین، نور علی نور، تاجدار کعبه، مناقب علی بن ابیطالب(ع)، مشارق الانوار از عناوین کتب چاپ سنگی این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه در بخش دیگری از این نمایشگاه پایانه و نرم افزارهای ارزشمندی با موضوع حضرت علی(ع) در معرض نمایش قرار گرفته است افزود: کتاب های چاپی کم نظیری از آثار و تألیفات دانشمندان بزرگ اسلامی مانند پرتویی از خورشید پرفروغ امام علی(ع)، سیره علوی، سیاست نامه امام علی(ع)، اندیشه سیاسی در گفتمان علوی و رفتارشناسی امام علی(ع) در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی دارای مجموعه های خطی وچاپی بی‌نظیری در موضوعات مختلف می باشد كه به مناسبت های مختلف بخشی از آنها در قالب نمایشگاه به نمایش در می آید و مورد توجه نسخه‌شناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار دینی و مذهبی قرار دارد.

گفتنی است که نمایشگاه « گنجینه آثار خطی، چاپ سنگی و چاپی با موضوع حضرت علی(ع) »، از یکم تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه، صبح و بعد از ظهر، در محل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، پذیرای عموم علاقه‌مندان به آثار فرهنگی و معنوی است.