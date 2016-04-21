باور کردن درگذشت مهرداد اولادی سخت است

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر و با ابراز تاسف از درگذشت ناگهانی مهرداد اولادی گفت: ضایعه سختی است. وقتی این خبر را شنیدم، تا دقایقی شوکه بودم و اصلا نمی توانستم حرفی بزنم.

وی افزود: هنوز باور ندارم که مهرداد از جمع ما و فوتبال ما رفته است.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با ابراز همدردی با خانواده اولادی ادامه داد: می‌دانم که تحمل چنین دردی برای خانواده اولادی خیلی سخت است و از دست دادن جوان خوبی مثل اولادی برای خانواده او باورکردنی نیست.

رویانیان در ادامه خاطرنشان کرد: هر کاری که از دستم بربیاید برای خانواده اولادی انجام خواهم داد هر چند که می دانم این داغ بزرگ همیشه در دل این خانواده خواهد ماند و تلاش ما هم نمی تواند مرهمی بر زخم های این خانواده باشد.

وی در ادامه توضیح داد: هنوز مرگ هادی نوروزی را فراموش نکرده بودیم که مهرداد هم از بین ما رفت و برای ما خیلی سخت است که بتوانیم این دو داغ را تحمل کنیم، اما خداوند بر همه چیز عالم و آگاه است و او صلاح ما را بهتر از خودمان می داند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان اظهار کرد: امیدوارم مسئولین استانی و ورزش کشور این خانواده را تنها نگذاشته و در همه حال در کنار این خانواده باشند.