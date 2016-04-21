  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

محمد رویانیان در گفتگو با مهر؛

باور کردن درگذشت مهرداد اولادی سخت است

باور کردن درگذشت مهرداد اولادی سخت است

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه فوت مهرداد اولادی قلب جامعه ورزش را به درد آورد، گفت: هنوز باور ندارم که اولادی از میان ما رفته باشد.

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر و با ابراز تاسف از درگذشت ناگهانی مهرداد اولادی گفت: ضایعه سختی است. وقتی این خبر را شنیدم، تا دقایقی شوکه بودم و اصلا نمی توانستم حرفی بزنم.

وی افزود: هنوز باور ندارم که مهرداد از جمع ما و فوتبال ما رفته است.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با ابراز همدردی با خانواده اولادی ادامه داد: می‌دانم که تحمل چنین دردی برای خانواده اولادی خیلی سخت است و از دست دادن جوان خوبی مثل اولادی برای خانواده او باورکردنی نیست.

رویانیان در ادامه خاطرنشان کرد: هر کاری که از دستم بربیاید برای خانواده اولادی انجام خواهم داد هر چند که می دانم این داغ بزرگ همیشه در دل این خانواده خواهد ماند و تلاش ما هم نمی تواند مرهمی بر زخم های این خانواده باشد.

وی در ادامه توضیح داد: هنوز مرگ هادی نوروزی را فراموش نکرده بودیم که مهرداد هم از بین ما رفت و برای ما خیلی سخت است که بتوانیم این دو داغ را تحمل کنیم، اما خداوند بر همه چیز عالم و آگاه است و او صلاح ما را بهتر از خودمان می داند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان اظهار کرد: امیدوارم مسئولین استانی و ورزش کشور این خانواده را تنها نگذاشته و در همه حال در کنار این خانواده باشند.

کد مطلب 3604428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها