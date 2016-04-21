به گزارش خبرگزاری مهر، به همت جمعی از مؤسسات فعال در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست هم اندیشی «پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» به مدت دو روز و طی روزهای پنج شنبه و جمعه دوم و سوم اردیبهشت ماه در آستان قدس رضوی برگزار می شود.

این هم اندیشی صبح امروز دوم اردیبهشت ماه با حضور اساتید و کارشناسانی مانند حجت الاسلام رضا غلامی، حجت الاسلام علیرضا پیروزمند، حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی، حجت الاسلام سیدکاظم رجایی، حجت الاسلام رضایی، پرویز داوودی، علی رضا علی احمدی و … آغاز به کار کرد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام غلامی دبیر علمی نشست طی سخنانی با اشاره به الگو ایرانی اسلامی پیشرفت، بیان کرد: دستیابی به الگو ایرانی اسلامی پیشرفت برای انقلاب اسلامی یک امر حیاتی محسوب می‌شود، یعنی تداوم انقلاب و تحقق رسالت الهی و تاریخی انقلاب جز با جاری‌کردن احکام و ارزش‌های مترقی اسلام، جامعه و شکل‌گیری پیشرفت اسلامی ممکن نیست.

حجت‌الاسلام غلامی تصریح کرد: حقیقتی که دائما باید به آن توجه کرده و سعی در غفلت زدایی از آن داشته باشیم، امکان رسیدن به الگویی است که بتواند با الگوهای پیشرفت غربی رقابت کند. نفس اینکه انقلاب اسلامی به شرایطی برسد که بتواند صحبت از لزوم الگو اسلامی ایرانی پیشرفت بزند، به این معنا است که دستگاه اسلامی قابلیت ورود به این صحنه خطیر را دارد، بنابراین نباید حضور را ساده کرد، بلکه در لفظ تقلیل آن دارای یک سری بایدها و نبایدهای اخلاقی و شرعی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا با تاکید بر اینکه الگو ایرانی اسلامی پیشرفت یکی از عالی‌ترین جلوه‌های سیستم تعالیم اسلامی است، افزود: این سیستم تعالی اسلامی جز با یک کار همه جانبه و پیچیده اجتهادی محقق نمی شود.

در ادامه این برنامه، هانی ایرانمنش مسئول نشست طی سخنانی به ضرورت برگزاری این همایش و روند نشست در طی دو روز اشاره کرد. علیرضا علی احمدی رئیس دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت نیز به ارائه سخن پرداخت که متعاقبا خبرهای تکمیلی این نشست منتشر می شود.