اهداف راه اندازی پورتال سازمان غذا و دارو/به روز بودن اطلاعات



به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند، گفت: از سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، پورتال سازمان غذا و دارو طراحی شد که این پورتال بر اساس اولویت های سازمان غذا و دارو بازنگری و معضلات و مشکلاتی که در گذشته وجود داشته برطرف و در این برنامه گنجانده شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو یکی از سازمان های سلامت محور و فرآیندهای ثبت، صدور مجوز و کیفیت محصولات سلامت محور در این سازمان انجام می شود پورتال سازمان غذا و دارو نیز بر همین اساس و با اطلاعات کامل و دقیق در حال آماده شدن و تکمیل است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از اهداف مهم این سامانه، به روز بودن اطلاعات شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با شرکت ها و نظارت دقیق بر نحوه ثبت و صدور مجوزهای مربوطه می باشد.

دیناروند همچنین اضافه کرد: شفاف سازی فرآیندها، حداقل کردن فساد اداری، کاهش اعمال سلیقه از طرف کارشناسان، تسریع در صدور مجوز ها و برنامه های مهم دیگر است که در حال تکمیل و رفع معایب است.

وی گفت: این سامانه ها به وب سایت سازمان های مرتبط نیز متصل خواهد شد و استعلام های مربوطه در صورت نیاز از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با شرکت ها به راحتی صورت می گیرد.