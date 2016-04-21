پیش بینی روزهای سرد و بارانی در اردبیل/مسافران مجهز سفر کنند

علی دولتی مهر صبح پنجشنبه در حاشیه بررسی نقشههای هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: سامانه جدید بارشی از عصر پنجشنبه وارد استان شده و وضعیت جوی اغلب مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد این سامانه موجب افت ۱۵ درجهای دما خواهد شد که کاهش دما بارش باران در بیشتر شهرها و بارش برف در ارتفاعات را به دنبال دارد.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه افت دما با افزایش وزش باد همراه خواهد بود، اضافه کرد: ورود جریانان جنوبی به استان موجب خواهد شد وزش باد تا سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در شهرهای اردبیل، نیر، نمین، سرعین، مشگین شهر و گرمی تجربه شود.
دولتی مهر با بیان اینکه در حال حاضر هوای آفتابی در بیشتر شهرهای استان حاکم است، متذکر شد: به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه احتمال اینکه مسافران برنامهریزی سفر چند روزه داشته باشند، وجود دارد.
وی افزود: انتظار می رود با توجه به تغییرات جوی و کاهش دما مسافران به صورت مجهز به استان سفر کنند و در عین حال با اطلاع از وضعیت جوی اقدام به سفر کنند.
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