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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

تداوم هتک حرمت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

تداوم هتک حرمت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار با چراغ سبز نظامیان این رژیم در اقدامی هتاکانه به صحن های مسجدالاقصی یورش برده و شعارهای ضد اسلامی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت های گسترده خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف ایجاد هرج و مرج در سرزمین های اشغالی و به راه انداختن درگیری با فلسطینیان دست به این اقدام زدند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه شهروندان فلسطینی به مناطق «الخلیل» و «بیت لحم» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

کد مطلب 3604468

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