محورهای رایزنی نتانیاهو و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه به منظور دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، سرزمین های اشغالی را به مقصد مسکو ترک می کند.

بر اساس این گزارش، وی در جریان دیدار با پوتین در خصوص آخرین تحولات روسیه و همچنین منازعات با فلسطینی، با رئیس جمهوری این کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

در همین ارتباط، دفتر رسانه ای کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پوتین و نتانیاهو قصد دارند در جریان دیدار با یکدیگر در خصوص آخرین تحولات منطقه و همچنین روابط فیمابین مسکو و تل آویو بحث و تبادل نظر کنند.

سفر نتانیاهو به مسکو تنها پس از گذشت چند روز از سفر «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به روسیه و دیدار وی با پوتین انجام می شود.

محمود عباس در جریان سفر اخیر خود به مسکو با پوتین در خصوص طرح اخیر فرانسه مبنی بر برگزاری یک کنفراس بین المللی به منظور حل و فصل منازعات میان فلسطین و رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.

این در حالی است که «ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده که نزدیکی زمان سفر نتانیاهو و عباس به روسیه تنها به صورت اتفاقی رخ داده است و سفر نتانیاهو به مسکو با هدف بررسی بحران سوریه صورت می گیرد.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۰ تاکنون نخست وزیرهای رژیم صهیونیستی ۱۲ سفر به مسکو انجام داده اند که از این تعداد ۶ سفر توسط نتانیاهو انجام شده است.

این در حالی است که طی ماه گذشته میلادی نیز «رئون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی در سفر به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرده بود.