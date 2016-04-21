سهم پارس جنوبی در تامین درآمدهای دولت افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد كفاشی صبح پنجشنبه در بازدید مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی بیش از ۶۵ درصد از گاز کشور را تولید می‌کند و نقش مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد.

وی با اشاره به نقش مهم پارس جنوبی در اقتصاد کشور، اضافه کرد: هر یک از فازهای پارس جنوبی در درآمد کشور نقشی مهم دارد و افزایش تولید در این منطقه باعث شده تا درآمدهای کشور افزایش یابد.

رئیس امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توسعه طرح‌های صنعت نفت، بیان کرد: در حال حاضر ۱۴.۵ درصد از مجموع درآمدهای نفتی كشور در اعتبارات بودجه به شركت نفت تخصیص می‌یابد.

وی با اشاره به تخصیص ٢٠ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و ٦٠ درصد از آن به عنوان سهم دولت در اداره كشور، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی هر سه ضلع مذکور با کاهش درآمدها روبرو هستند که باعث کاهش اعتبارات هزینه‌ای شده است.

کفاشی با اشاره به اجرایی شدن مدل قراردادهای جدید نفت، ادامه داد: به منظور اقتصادی کردن مشاركت در پروژه و حمایت از سرمایه گذار، این امکان وجود دارد که ٥٠ درصد تولید هر میدان به بازپرداخت هزینه های مربوطه اختصاص یابد.

وی افزود: ارائه سهم پروژه‌های صنعت نفت به بانك‌ها در برابر مشاركت در تامین منابع طرح‌های این صنعت از جمله پیشنهادات سازمان مدیریت است که باید موانع موجود در این راستا برطرف شود.